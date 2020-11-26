Информация

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Новости26 ноября 2020
Ноябрь2020
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Р!
ПРОЕКТЫ
Р!
ГЕОГРАФИЯ
Коронавирус
18434+531ЗАР-Й
−11°ВЕЧЕР −15°
USD75.47EUR89.89
Александр Осипов
Вице-премьер Кефер не вспомнил, оскорблял ли губернатор Забайкалья замдиректора ЗабТЭК
«Каждый человек может высказаться эмоционально, тем более, когда предлагают какие-то сомнительные варианты».
Маску в Instagram c предсказаниями на Новый год для забайкальцев запустило «Чита.Ру»
5
Отметьте нас в истории с маской, и мы её репостнем у себя.
«Чёрную пятницу» со скидками до 70% на всё проведёт «Фортуна» 27-29 ноября в Чите
Акция будет действовать во всех магазинах ТРЦ, на островках и фудкорте.
Скидки 50% на основную коллекцию и 30% на линейку «Рождество» пройдут в Dress code
Торговая сеть повторяет акцию по многочисленным просьбам клиенток.
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Забайкалье
Полиция устанавливает личность погибшего.
Молодой ученый из ЗабГУ удивил московских коллег результатами исследований
Денис Кочев занимается исследованиями зон, подверженных затоплениям.
Бюджет Забайкалья впервые за 20 лет будут принимать впритык к Новому году — Лиханов
Проект бюджета должен быть принят в конце ноября.
Прокурор Писаренко опроверг информацию о задержании за пьяную езду в Чите
5
«Эти слухи распространяют недоброжелатели».
Меню
Икру, форель, сёмгу, кижуча, тунца, краба, морепродукты привёзли к Новому году «Дары моря»
А также полуфабрикаты и консервы — всё из рыбы и морепродуктов.
Пьяный забайкалец до смерти забил пожилого отца кочергой
3
Ранее сына судили за избиения отца.
11-метровую ёлку за 2,1 млн рублей впервые установили на площади КСК в Чите
7
Монтаж ёлки обошёлся в 175 тысяч рублей.
Видео
Скидку 25% на розы и хризантемы подарит в честь Дня матери Oasis в Чите на Бутина, 18
А если купить букет от 1,5 тысячи рублей, доставка — бесплатно.
Минобр Забайкалья начал проверку по сообщению о невыплате зарплат педагогам допобразования
2
Служебную проверку начал и комитет образования Читинского района.
Коронавирус
Коронавирус второй день подряд убивает по 8 забайкальцев
11
За сутки короновирусом заразились 263 человека, умерли - 8.
Глава забайкальского посёлка отказалась комментировать информацию о долгом отсутствии
5
Уточнить, в течение какого срока она не исполняла свои обязанности глава отказалась, посчитав это «личной информацией».
Бюджет Читы за 9 мес. 2020 года не получил 75,8 млн рублей
6
При плане доходов бюджета города в 5,3 миллиарда рублей поступило 98,6%.
Новые радиостанции «Вера» и «ПИ FM» начнут работать в Чите
26
Когда именно они заработают в Чите пока не сообщается.
Коронавирус
Суд признал незаконными претензии прокуратуры о выплатах и нехватке врачей в КМЦ Читы
11
«Нехватка врачей в регионе - системная проблема и её нельзя ставить в вину главврачу».
Результаты тестов на COVID-19 появятся на Госуслугах
9
В личном кабинете результаты анализов появятся в течение часа после их получения.
Депутат Волков заявил о готовящемся в Забайкалье масштабном сокращении в соцсфере
70
«Главное, что нужно принять приезжим управленцам это то, что сокращённым людям просто некуда будет пойти».
Россиянам разрешили отозвать маткапитал с пенсионных накоплений
1
На это даётся полгода.
Офицера отправили в колонию за охоту на лебедей под Читой
23
Он ранил одного лебедя и убил второго.
Госдума исключила из законопроекта об удалёнке «право на офлайн»
3
Если работник не выходил на связь, его могут уволить.
Александр Осипов
Читинец проведёт пикет из-за скандального полёта Осипова в Чару
57
«В комиссию вошли чиновники и другие служащие, а возглавил её подчинённый Осипова».
Александр Осипов
Власти Забайкалья обвинили ЗабТЭК в использовании незаконных схем
58
Казначейством проверяется обоснованность расходов и правильность установления тарифов. По итогам проверки материалы будут переданы в соответствующие о...
Ученики не выйдут в школы 26 ноября в Забайкалье
99
Дистанционное обучение в 17 районах края продолжится в прежнем режиме.
Температура упала в домах по Советской и Магистральной в Чите 25 ноября
26
«Жители в ожидании тепла сидят воле обогревателей в верхней одежде и надеются, что к ночи тепло дадут».
Агинский спортсмен завоевал серебро на первенстве мира по гиревому спорту
11
Александр Бурых выполнил толчок двух гирь весом 24 килограмма по длинному циклу 55 повторений за 10 минут.
Прокат лыж открыли на «Высокогорье» в Чите
6
Пункт проката работает ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника. По выходным – с 10.00 до 17.00.
Следователи задержали подозреваемого в убийстве пропавшего в Агинском районе мужчины
6
Он признался в убийстве 60-летнего мужчины.
Займ «Антиковид» оформили уже 73 предпринимателя Забайкалья
2
«Общая сумма выплаченных микрозаймов сегодня – уже почти 34 миллиона рублей».
Минприроды предупредило об опасном загрязнении воздуха в Чите 25-26 ноября
21
Рекомендовано исключить работы, связанные с выходом в окружающую среду пылей и смесей с неприятным запахом, не разжигать костры и ограничить поездки н...
«Норникель» за 6 лет вложит в развитие Забайкалья 2,4 млрд рублей
28
Один из проектов — поддержка детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае в размере 35 миллионов рублей в год на период 2021-2023 годов.
Замглавы администрации Читы признал бесполезность плана по оздоровлению финансов
13
«План есть, но существенно к оздоровлению наших финансов никогда не приведёт».
Почти 19 тыс. упаковок противовирусных лекарств поступило в аптеки Забайкалья
12
Это «Умифеновир», «Интерферон», «Парацетамол», «Ривароксабан», «Амоксициллин», «Амоксицилли» +клавулановая кислота, «Левофлоксацин», «Преднизолон».
Коронавирус
«Норникель» даст Забайкалью ещё 50 млн руб. на борьбу с коронавирусом
10
В 2020 году компания выделила краю 376,7 млн рублей, а также поставила по просьбе региона специализированную технику.
Коронавирус
Край выделит бюджету Читы 93 млн р., потерянных из-за коронавируса
3
Безвозмездные поступления составят 93,4 миллиона рублей, на эту же сумму будут снижены собственные доходы.
Люди работают на почте при 5-8 градусах тепла в посёлке Оловяннинского района
9
Отопление отключили за неуплату.
Девять общественных организаций и объединений Забайкалья выступили за отставку Осипова
228
Помимо сбора подписей за отставку Осипова и проведения акций протеста они решили обратиться за поддержкой к другим общественным объединениям.
Александр Осипов
Замдиректора ЗабТЭК заявил в СКР на оскорбления и угрозы от «Александра Михайловича»
131
Во время совещания в правительстве «Александр Михайлович» по телефону оскорблял собеседника, склоняя к совершению преступления.
1234567В конец»
Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Все авторские права защищены © ИА «Чита.Ру», 2003—2020
  • 18+