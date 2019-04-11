Ликвидация весенней женской коллекции за полцены началась в Dress Code в Чите
Торговая сеть Dress Code в Чите начала распродавать остатки весенней коллекции женской одежды нынешнего сезона со скидками 50%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 апреля представитель сети.
«Последние недели мы активно освобождали место под летнюю коллекцию. Небольшие поставки шли всё время. И накануне основных поступлений решились на акцию, которой у нас ещё не было: продать остатки весеннего ассортимента за полцены в магазинах на Лермонтова, 10, и Бутина, 18», — рассказал собеседник агентства.
Один из принципов сети – продавать всё быстро и в текущий сезон, не оставляя запасов. Поэтому сейчас покупательницы смогут составить гардероб из актуальных и модных вещей, при этом существенно сэкономив. Оставшиеся модели 16 апреля поступят в дискаунтер на 9 Января, 53.
«Также мы уже получили летние костюмы и платья от Key Fashion, Olar, Vemina City, Merils, Open Fashion, Yuna Style, блузки от Golub и брюки от Manikini. Мы работаем с производителями напрямую и заказываем коллекции за полгода до их появления в магазинах. Уже сейчас мы знаем, что будем продавать зимой и на Рождество», – добавил представитель сети.
В понедельник 15 апреля все магазины закроются на генеральную уборку.
Следить за акциями и новыми поступлениями сети можно в группе «ВКонтакте».
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