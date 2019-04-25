Цены на всю летнюю женскую одежду снизит на 3 дня Dress Code в Чите

Сеть магазинов Dress Code ко дню рождения своего первого магазина в Чите с 25 по 27 апреля будет дарить скидку 12% на весь ассортимент летней женской одежды, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель сети.

«Первый магазин Dress Code открылся в Чите 12 лет назад 27 апреля. К этой особой для нас дате мы традиционно готовим для покупательниц сюрпризы – в этом году для всех обладательниц виртуальной карты в мобильном приложении UDS Game (16+) будет установлена скидка 12%. Акция распространяется на весь ассортимент магазинов, который недавно пополнился удобной и элегантной одеждой от Olar, Merlis, Key Fashion, Priz, Business line и Open Fashion», — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье 28 апреля магазины Dress Code не работают, а все майские праздники будут работать по сокращённому графику с 11.00 до 17.00.

Узнавать об акциях, скидках и новых поступлениях можно в группах Dress Code в соцсети «ВКонтакте».