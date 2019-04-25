Цены на всю летнюю женскую одежду снизит на 3 дня Dress Code в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
28 ОКТЯБРЯ 2020
Забайкальцы стали в 2 раза чаще жаловаться властям о проблемах через соцсети 5
«Почта России» устроила проверку из-за работы сотрудников без масок в Забайкалье 2
150 школьников-изобретателей из Забайкалья пройдут интенсив марафона Imake от «Норникеля»
Общественники устроят пикет против уголовного дела на блогера Лёху Кочегара 35
Новый рекорд суточной смертности от COVID зафиксирован в России 27
Сбросить до 15 кг и наладить питание помогут в фитнес-проекте за 3 т. р. с 1 ноября в Чите
Часть жителей Атамановки остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосети 14
Открытие временного моста в Каштаке задержали из-за требований ГИБДД 23
Удокан в Забайкалье получил трансформатор на 100 МВт — как ТЭЦ в Крыму
Роспотребнадзор назвал вероятные сроки третьей волны коронавируса 41
Прокуратура начала проверку из-за гибели мальчика, который провалился под лёд в Забайкалье 7
Маски, антисептики, средства дезинфекции кожи и поверхностей оптом продаст Dezomed в Чите
Забайкалец порвал и съел протокол допроса по уголовному делу — ему грозит срок 8
Бардалеев попросил отнестись с пониманием к ограничению работы клубов и кафе до 23.00 23
Входные двери для квартир и домов, в том числе непромерзающие, привёз «Кузьмич» в Читу
Трёхлетний мальчик провалился под лёд в Читинском районе и скончался 10
Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим в России 94
Гирлянды и светодиодные люстры поступили в студию света «Пантера» в Чите
Читинец подделал паспорт для лечения у нарколога и отправится на год в колонию 7
Двое жителей Забайкалья пытались сжечь следственный отдел в Хилке для «авторитета» 14
УЗИ, анализы и приёмы гинеколога за 3 т. р. — «Академия Здоровья» запустила женские дни
Компании из Забайкалья не попали в рейтинг 600 крупнейших компаний России 4
Вандалы сломали часть будущего забора на детской площадке за Ингодой в Чите 15
Пенсионерам Крайнего Севера расширят возможности бесплатного проезда к местам отдыха
Лама Агинского дацана посоветовал не паниковать из-за COVID-19 и читать молитву 15
Осипов о трезвом селе Забайкалья: Инициативные люди из другого села хотят споить жителей 35
Памятник троллейбусу в Чите будет золотого цвета с чёрным оттенком 59
Военный мост рухнул на Ононе — работы по его подъёму продолжаются до сих пор 24
Коронавирус
10874ЗАР-Й
−8°ДЕНЬ −2°
USD76.46EUR90.36

Цены на всю летнюю женскую одежду снизит на 3 дня Dress Code в Чите

,

Сеть магазинов Dress Code ко дню рождения своего первого магазина в Чите с 25 по 27 апреля будет дарить скидку 12% на весь ассортимент летней женской одежды, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель сети.

«Первый магазин Dress Code открылся в Чите 12 лет назад 27 апреля. К этой особой для нас дате мы традиционно готовим для покупательниц сюрпризы – в этом году для всех обладательниц виртуальной карты в мобильном приложении UDS Game (16+) будет установлена скидка 12%. Акция распространяется на весь ассортимент магазинов, который недавно пополнился удобной и элегантной одеждой от Olar, Merlis, Key Fashion, Priz, Business line и Open Fashion», — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье 28 апреля магазины Dress Code не работают, а все майские праздники будут работать по сокращённому графику с 11.00 до 17.00.

Узнавать об акциях, скидках и новых поступлениях можно в группах Dress Code в соцсети «ВКонтакте».

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
13
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
14
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
15
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
16
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
17
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
18
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
19
 
Dress Code, ул. Лермонтова, 10
  • 8 (3022) 26-79-79
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Декада скидок на осеннюю коллекцию от Dress Code продлится до 1 ноября в Чите

Суперакцию «1+1=3» запустил Dress Code в Чите до 18 сентября

Остатки летней коллекции за полцены продаст Dress Code в Чите

Ликвидация летних коллекций женской одежды началась 15 июля в сети Dress Code в Чите

Новая летняя коллекция одежды для женщин поступила в магазины Dress Code в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Коронавирусом в Забайкалье заразились 224 человека за сутки – пять летальных случаев 8188

Роспотребнадзор назвал вероятные сроки третьей волны коронавируса 7529

Заместитель руководителя администрации Читы Ященко написал заявление об увольнении 6666

Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим в России 5947

33 беременные женщины и семь молодых матерей с COVID находятся в моностационаре Забайкалья 5012

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Коронавирусом в Забайкалье заразились 224 человека за сутки – пять летальных случаев 122

Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим в России 93

Заместитель руководителя администрации Читы Ященко написал заявление об увольнении 75

Памятник троллейбусу в Чите будет золотого цвета с чёрным оттенком 59

Гендиректор «ЗабТЭК» покинул свой пост, отработав 10 месяцев 51

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+