Цены на всю летнюю женскую одежду снизит на 3 дня Dress Code в Чите
Сеть магазинов Dress Code ко дню рождения своего первого магазина в Чите с 25 по 27 апреля будет дарить скидку 12% на весь ассортимент летней женской одежды, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель сети.
«Первый магазин Dress Code открылся в Чите 12 лет назад 27 апреля. К этой особой для нас дате мы традиционно готовим для покупательниц сюрпризы – в этом году для всех обладательниц виртуальной карты в мобильном приложении UDS Game (16+) будет установлена скидка 12%. Акция распространяется на весь ассортимент магазинов, который недавно пополнился удобной и элегантной одеждой от Olar, Merlis, Key Fashion, Priz, Business line и Open Fashion», — рассказал собеседник агентства.
В воскресенье 28 апреля магазины Dress Code не работают, а все майские праздники будут работать по сокращённому графику с 11.00 до 17.00.
Узнавать об акциях, скидках и новых поступлениях можно в группах Dress Code в соцсети «ВКонтакте».
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