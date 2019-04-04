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Мужчина вызвал полицию как такси, порезал прохожего и бился о стену в камере Дульдурги

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Ранее судимый житель Дульдургинского района вызвал полицию как такси, порезал ножом прохожего и бился головой о стену в камере полиции, после этого получил 4,5 года колонии общего режима за все преступления, сообщили 4 апреля ИА «Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«Житель районного центра, освободившийся из мест лишения свободы в июне прошлого года, где отбывал наказание за убийство, не встал на путь исправления, начал злоупотреблять спиртными напитками и вести асоциальный образ жизни. В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения и хвастаясь перед своими знакомыми, он вызвал сотрудников полиции, сообщив им о якобы совершенном убийстве в своём доме. Приехавшим на звонок сотрудникам полиции он сообщил, что никакого убийства не было, и попросил их в качестве такси подвезти по пути обратно до центральной части села Дульдурга», — уточнили в пресс-службе.

После высказанных в его адрес замечаний мужчина оскорбил сотрудников полиции в присутствии своих знакомых и был доставлен в отделение полиции. Через несколько дней мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей, когда ударил ножом прохожего на улице. Во время разбирательства он попытался ударить ножом сотрудников полиции, которые были вынуждены применить табельное оружие.

Находясь в отделении полиции он попытался сфабриковать доказательства якобы причинённого к нему насилия и стал ударяться головой о стену. Узнав, что всё это фиксируется на видеокамеру, перестал.

Суд признал его виновным во всех преступлениях.

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22 отзыва
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Долгое пребывание среди преступников вредно сказывается на психике.

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По жизни [***] был, а на зоне последние мозги отбили.

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так всё таки они его довезли видимо , а кроме шуток это отребье выпускать из тюрем опасно для окружающих , убивший однажды без колебаний убьет вновь 

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Ну и пусть сидит, раз ему там нравится. Таких вообще лучше не выпускать, а заставлять там работать, чтобы жратву и содержание оплачивали. 

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Нам зачем это знать? Неужели эта негативно ненужная новость так важна сейчас?

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Так называемые "новости" используют для привлечения внимания публики (как аттрактор-аттракцион) с тем, чтобы попытаться выманить у рекламодателей пару десятков тысяч фантиков под видом билетов "Банка России". Соответственно у всякого СМИ есть служба, которая решает будет та или иная новость опубликована, либо нет.

Если вы хотите получать сведения которые вам были бы полезны, найдите знающих людей которые помогут вам в этом (но сразу решите чем вы будете их благодарить). Получать же полезные сведения из СМИ можно будет только после установления в нашей стране Советской власти.

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Конечно важна, молодые сотрудники полиции будут знать как ведут себя такие моральные диграданты, им человека порезать, что хлеба отрезать, ещё и сфабриковать обвинение против сотрудников пытался, вот "нехороший человек"

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Так пусть это молодым сотрудникам Полиции и доводят до сведения. 

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 Я не судья конечно, но думаю за такие "подвиги" мало дали.

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Богата наша страна идиотами.

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Хорошо, что в России по-другому.

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По вам не скажешь.

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А ты по себе не суди.

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Можно понять, если он землепуп.

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не, он из потомков тех, кого принудительно отправлял царь-батюшка.

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Пару дней назад вот такого же дигрода забрали с улицы пьяного в хлам, привезли в отделение, а он там начал и головой биться и вены грызть, кричит завтра в прокуратуру напишу Вас уволят, вы у меня 100 т.р отобрали, вас посадят, да я Вас и ваших матерей .ал, итд. Зарежу дедей и жон ваших, мусора. Вот думаю, да начерта мне такая работа.

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Советская власть каждому воздаст по заслугам.

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Кто такие дедья и жоны? Чьи знакомые? Это у кого есть бапка и мушь?

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Да, сочувствую, с кем только не приходится общаться полицейским, а благодарности ноль.

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Вам не только много платят, еще и на пенсию можно по выслуге в сорокет (а то и раньше))

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круто откомментировали!

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Когда и где это происходит. живу в Дульдурге, всегда тихо и спокойно.

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