Мужчина вызвал полицию как такси, порезал прохожего и бился о стену в камере Дульдурги

Ранее судимый житель Дульдургинского района вызвал полицию как такси, порезал ножом прохожего и бился головой о стену в камере полиции, после этого получил 4,5 года колонии общего режима за все преступления, сообщили 4 апреля ИА «Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«Житель районного центра, освободившийся из мест лишения свободы в июне прошлого года, где отбывал наказание за убийство, не встал на путь исправления, начал злоупотреблять спиртными напитками и вести асоциальный образ жизни. В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения и хвастаясь перед своими знакомыми, он вызвал сотрудников полиции, сообщив им о якобы совершенном убийстве в своём доме. Приехавшим на звонок сотрудникам полиции он сообщил, что никакого убийства не было, и попросил их в качестве такси подвезти по пути обратно до центральной части села Дульдурга», — уточнили в пресс-службе.

После высказанных в его адрес замечаний мужчина оскорбил сотрудников полиции в присутствии своих знакомых и был доставлен в отделение полиции. Через несколько дней мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей, когда ударил ножом прохожего на улице. Во время разбирательства он попытался ударить ножом сотрудников полиции, которые были вынуждены применить табельное оружие.

Находясь в отделении полиции он попытался сфабриковать доказательства якобы причинённого к нему насилия и стал ударяться головой о стену. Узнав, что всё это фиксируется на видеокамеру, перестал.

Суд признал его виновным во всех преступлениях.