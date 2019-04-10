Спектакль #BasaganЭтигээрэй (16+) привезёт в Читу Бурятский театр

Бурятский Государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева 15 апреля на сцене филармонии представит спектакль #BasaganЭтигээрэй (16+) по пьесе «Бонобо» Лорана Баффи, а также интерактивно-театрализованное представление для детей «История одного блогера» (6+). Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля сообщил представитель театра.

Главные герои комедии #BasaganЭтигээрэй – три молодых человека, «живущих по накатанной дороге жизни». В один момент они начинают искать обыкновенное человеческое счастье: настоящую любовь, семью, детей. При этом один из молодых людей – слепой, другой – немой, а третий – глухой. Современные технологии и смекалка помогают им произвести должное впечатление на избранниц, но неизвестно, как долго это сможет продолжаться.

«История одного блогера» расскажет о блогере, который с другом приходит в театр. На своём пути они встречают необычную девочку, с которой им предстоит открыть удивительный мир театра с его яркими персонажами и нешуточными страстями. Во время представления проходит интерактивная игра, в которой принимают участие сами зрители, находясь в гуще сказочных событий.

Дата представлений:

15 апреля в 11.00 – «История одного блогера»;

15 апреля в 19:00 – #BasaganЭтигээрэй.

Место проведения: Забайкальская краевая филармония.

Справки по телефону: 8-999-603-0898.