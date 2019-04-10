Спектакль #BasaganЭтигээрэй (16+) привезёт в Читу Бурятский театр

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
24 ОКТЯБРЯ 2020
Путин дал рекомендации регионам по ограничениям из-за COVID 12
Чита вошла в самый протяжённый туристический маршрут в мире 6
«Орматек» на Ангарской, 19, сменил имя и имидж — теперь больше разных Matrasov в Чите
Два дома начали строить для переселения 330 человек из аварийного жилья в Забайкалье 2
Депутат Госдумы назвал способ убедить всех носить маски и перчатки 21
Декада скидок на осеннюю коллекцию от Dress Code продлится до 1 ноября в Чите
Две фуры столкнулись на трассе в Карымском районе 12
Гендиректора «Гарсонуйского рудника» обвинили в невыплате почти 10 млн рублей зарплат 7
Зимняя обувь из натуральной кожи и меха — Vallenssia обновила коллекцию
Урожай овощей вырос в 2 раза в Забайкалье по сравнению с 2019 годом 19
Изнанку работы рекламщиков показало «Чита.Ру» в ролике к профессиональному празднику 6
Электронную регистрацию сделок с недвижимостью запустил ПСБ
Читинец угрожал учебной гранатой продавцам из-за водки и получил условный срок 9
Подрядчика заставят заново благоустроить улицу Бабушкина после ремонта дороги 21
Выходить на рынок Вьетнама научит забайкальцев бизнес-вебинар Центра поддержки экспорта
Забайкалец получил условный срок за вырубку лиственниц на 0,5 млн руб. в Каларском районе 8
Власти края не намерены возвращаться к строгим ограничениям бизнеса - Бардалеев 24
Второй товар за 1 рубль получат покупатели «Магазина постоянных распродаж» на Фадеева, 14а
Не дети заражают коронавирусом взрослых, а наоборот - Роспотребнадзор 59
Забайкалье закупит оборудование на 630 млн руб. для ускорения диагностики COVID 23
Онлайн-выписка счетов для пополнения баланса организаций действует на Доске «Чита.Ру»
Минздрав РФ призвал не делать компьютерную томографию – наличие COVID она не покажет 51
Первый московский троллейбус прибыл в Читу – он проходит техобслуживание 74
Артроскопию голеностопного сустава внедрили травматологи КБ «РЖД-Медицина» в Чите
Осипов о коронавирусе: Наши решительные меры в первую волну расслабили людей сейчас 72
Двое мужчин спасли пять человек из горящего дома в Чите – бабушку выносили на руках 19
Коллекция зимних курток, костюмов и шапок для детей поступила в «Для самых главных» в Чите
Эксперимент по работе троллейбусов без кондуктора завершили в Чите 38
Коронавирус
9952+225ЗАР-Й
−2°УТРО −4°
USD77.08EUR91.36

Спектакль #BasaganЭтигээрэй (16+) привезёт в Читу Бурятский театр

,

Бурятский Государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева 15 апреля на сцене филармонии представит спектакль #BasaganЭтигээрэй (16+) по пьесе «Бонобо» Лорана Баффи, а также интерактивно-театрализованное представление для детей «История одного блогера» (6+). Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля сообщил представитель театра.

Главные герои комедии #BasaganЭтигээрэй – три молодых человека, «живущих по накатанной дороге жизни». В один момент они начинают искать обыкновенное человеческое счастье: настоящую любовь, семью, детей. При этом один из молодых людей – слепой, другой – немой, а третий – глухой. Современные технологии и смекалка помогают им произвести должное впечатление на избранниц, но неизвестно, как долго это сможет продолжаться.

«История одного блогера» расскажет о блогере, который с другом приходит в театр. На своём пути они встречают необычную девочку, с которой им предстоит открыть удивительный мир театра с его яркими персонажами и нешуточными страстями. Во время представления проходит интерактивная игра, в которой принимают участие сами зрители, находясь в гуще сказочных событий.

Дата представлений:

  • 15 апреля в 11.00 – «История одного блогера»;
  • 15 апреля в 19:00 – #BasaganЭтигээрэй.

Место проведения: Забайкальская краевая филармония.

Справки по телефону: 8-999-603-0898.

предоставлено рекламодателем
#BasaganЭтигээрэй
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
#BasaganЭтигээрэй
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
#BasaganЭтигээрэй
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
#BasaganЭтигээрэй
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
#BasaganЭтигээрэй
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
"История одного блогера"
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
"История одного блогера"
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
"История одного блогера"
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
"История одного блогера"
Фото: предоставлено рекламодателем
9
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Артисты забайкальской филармонии поедут с концертами (6+) по дворам Читы 19

Расписание киносеансов и мероприятий обновилось в «Афише» портала «Чита.Ру» 1

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов анонсировал возможные ограничения, если темпы прироста больных COVID не спадут 8221

Больше 100 забайкальцев скончались от COVID за время пандемии, за сутки — пятеро 6903

Похолодание до 17 градусов мороза ожидается в Забайкалье 23 октября 6408

Трое читинцев погибли в пожаре, возникшем после застолья 5816

Осипов о коронавирусе: Наши решительные меры в первую волну расслабили людей сейчас 5712

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Больше 100 забайкальцев скончались от COVID за время пандемии, за сутки — пятеро 117

Путин заявил, что Россия справится с введёнными против неё санкциями 74

Первый московский троллейбус прибыл в Читу – он проходит техобслуживание 74

Осипов о коронавирусе: Наши решительные меры в первую волну расслабили людей сейчас 72

Не дети заражают коронавирусом взрослых, а наоборот - Роспотребнадзор 59

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+