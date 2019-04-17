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Сбербанк оплатит счёт за электроэнергию победителям акции «Счастливый платёж» в Забайкалье

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Сбербанк совместно в «Читаэнергосбытом» запустил акцию «Счастливый платёж», победителям которой он оплатит счёт за электроэнергию, сообщили ИА «Чита.Ру» 17 апреля в пресс-службе банка.

«Для участия в акции потребителям нужно до 31 мая внести не менее двух платежей на счёт «Читаэнергосбыта» на сумму от 500 рублей каждый. Победителям акции, которых определят в июне, Сбербанк оплатит счёт за электроэнергию на сумму до 3 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Участникам нужно внести платежи через мобильное приложение Сбербанка (3+) или Сбербанк Онлайн (3+). После необходимо зарегистрироваться на сайте банка в разделе «Выгодно для вас».

«При заполнении регистрационной формы на сайте участник должен указать фамилию, имя, отчество, номер телефона, электронную почту, номер лицевого счёта, ИНН и наименование энергосбытовой компании, номер и дату платежа. Обязательным условием является согласие на обработку персональных данных: в соответствующем поле нужно поставить галочку», – сообщает пресс-служба.


*Один участник акции может стать победителем не более одного раза и получить не более одного приза. Количество призов ограничено.

 
ПАО Сбербанк, ул. Полины Осипенко, 40
  • 8 800 555 5550

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

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