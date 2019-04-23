ТГК-14: Полное списание пени получат забайкальцы за оплату задолженности до 26 апреля

Компания «ТГК-14» спишет пеню потребителям Читы, посёлков Шерловая гора и Приаргунск, за полную оплату задолженности до 26 апреля, сообщили ИА «Чита.Ру» 23 апреля в пресс-службе компании.

«Акция «Удачная пятница» проводится только с 22 по 26 апреля. Чтобы стать её участником, необходимо до 26 апреля оплатить всю задолженность и текущие начисления месяца. При выполнении условий с лицевого счёта спишется вся начисленная пеня», – говорится в сообщении.

Узнать подробности о состоянии своего лицевого счёта можно лично в расчётно-кассовом центре филиала «Читинский теплоэнергосбыт», а также по телефону: 384-100. Полная детализация доступна в личном кабинете на сайте компании, а также в мобильном приложении ТГК-14 (6+).

Фото: Дружинина Анастасия Андреевна Все новости Забайкалья и города Читы