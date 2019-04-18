Кредит от 3 до 10 млн р. по сниженной ставке 12,5% предоставит АТБ под залог недвижимости

«Азиатско-Тихоокеанский банк» снизил процентную ставку до 12,5% годовых на кредиты от 3 до 10 миллионов рублей под залог недвижимости при кредитовании свыше 5 лет, сообщили ИА «Чита.Ру» 18 апреля в пресс-службе банка.

«Мы значительно снизили процентную ставку по тарифу «Большие деньги», сделав кредиты более выгодными. Если кредит оформляется на сумму от 1 до 3 миллионов на срок до 5 лет, процентная ставка тоже будет ниже, чем раньше – 14,5% годовых», – говорится в сообщении.

В АТБ есть возможность оформить «Большие деньги» под поручительство физического или юридического лица либо залог транспорта. При сумме кредита от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей на срок от года до 5 лет процентная ставка составит 16,5% годовых. Изменения коснулись и максимальной суммы кредита. Ранее по тарифному плану «Большие деньги» заёмщики могли получить только до 5 миллионов рублей.

«Мы не только снизили процентную ставку, но и упростили требования к поручительству супруга или супруги при учёте платёжеспособности заёмщика. Кредит «Большие деньги» поможет воплотить в жизнь по-настоящему большие мечты и цели», – приводятся в сообщении слова директора по розничному бизнесу «Азиатско-Тихоокеанского банка» Александра Парамонова.

Оставить заявку на кредит можно в отделении банка, на официальном сайте или по бесплатному номеру: 8-800-775-88-88.

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