Детский летний лагерь с тренингами, квестами и интенсивами на английском пройдёт в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
07 МАЯ 2020
Неизвестные одновременно подожгли лес в районе Молоковки и Высокогорья - Гурулёв
Центр по коронавирусу назвал 3 причины легального выхода из дома в Чите без пропуска 11
Босоножки, сандалии, мокасины для детей и взрослых поступили в «Обувной каскад» в Чите
Минздрав края объяснил отказ в госпитализации онкобольных нехваткой мест в обсерваторе 16
Изолированные в наркодиспансере Читы пациенты пожаловались на грязную водопроводную воду 13
Магазин «Домолюкс» запустил акцию с пледами из велсофт-жаккарда за 750 р. в Чите
Автошколы Забайкалья попросили возобновить занятия из-за катастрофического положения 13
Власти Забайкалья опубликовали инструкцию для получения выплат за детей 3-7 лет 11
Погрузка выросла на 6,3% на Забайкальской железной дороге в апреле
Посуда, зоотовары, книги, продукты и автоэлектроника поступили в ТРЦ «Фортуна» в Чите
Военные отреставрировали памятник танку Т-34 в Борзе 4
Бизнесменов попросили высказаться по требованиям к складам с алкоголем в Забайкалье 5
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 млн руб. ради вывода с биржи виртуальных денег 22
Особо охраняемую территорию «Кулинда» создали на месте находки динозавра в Забайкалье 4
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Два крупных лесных пожара потушили в Читинском районе, очаг у Молоковки локализован 3
Полиция задержала читинку с сожителем на месте лесного пожара за Сосновым Бором 26
Пожар произошёл в 2 км от Дарасуна из-за обрыва линии электропередачи 11
Уголовное дело возбуждено в отношении владельца «Айпары» Алиева в Чите 38
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 63
Персональный парад устроили 95-летнему ветерану ВОВ в Забайкалье, несмотря на самоизоляцию 28
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 54
Второй моногоспиталь под коронавирус готовят в Чите на базе инфекционки 24
Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 21
Улицу Красной Звезды в Чите частично перекроют для замены теплосетей 15
Президент поручил найти деньги на дамбы для защиты Читы от паводков 35
Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров 38
Коронавирус
262+8ЗАРАЖЕНИЙ
12°НОЧЬ 7°
USD73.97EUR80.06

Детский летний лагерь с тренингами, квестами и интенсивами на английском пройдёт в Чите

,

Клуб иностранных языков Speak Free в июне и августе проведёт детские двухнедельные интенсивы с 50 часами языковых тренингов, квестов и активного отдыха, где преподаватели 95% времени будут говорить по-английски, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 мая представитель клуба.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
11
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
12
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
13
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
14
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
15
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
16
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
17

«Speak free summer Camp – это две недели, на протяжении которых дети с 10.00 до 17.00 будут говорить по-английски, заниматься с носителем языка, участвовать в активных тренингах и проходить квесты. При этом не будет никакой писанины, и вовсе не обязательно знать язык на продвинутом уровне – даже новички получают удовольствие от занятий и огромную мотивацию учиться дальше», – рассказал собеседник агентства.

Тренинги и занятия на английском дополнительно помогают развивать лидерские качества, финансовую грамотность и эмоциональный интеллект. Также в программе – экскурсии по городу, мастер-классы от известных читинцев, челленджи.

Занятия проводятся на территории специально оборудованных детских досуговых центров, а за двухразовое питание отвечает кафе «БыстроFF ланч», имеющее необходимые разрешения и лицензии. Клуб Speak Free будет ежедневно отчитываться о прохождении интенсива перед родителями и в Instagram, а в конце курса педагоги составят отчёты об уровне языка каждого ребёнка.

Интенсивы пройдут 3-14, 17-28 июня и 5-16, 19-30 августа.

Одну такую путёвку сейчас разыгрывают в конкурсе репостов группы Speak Free «ВКонтакте», условия можно прочитать по ссылке.

Больше информации об интенсивах – на сайте.

 
Speak Free, ул. Полины Осипенко, 3 (1 этаж, офис 4)
  • 8 (3022) 55-10-09

Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Образовательные программы не реализуются. Не является образовательной деятельностью.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Заговорить по-английски на карантине за 990 рублей

Брендовая одежда из Европы поступила в секонд-хенд «Мега Хенд» в Чите: платья – 600 р.

Свинина по 169,9 р./кг, тушёная говядина по 74,9 р. – гипермаркет «Маяк» обновил цены

Скидки до 70 т. р. на дома, бани и беседки запустила «Сота»: летний домик – от 136 224 р.

Скидки до 25% на мебель запустили в «Карина» в Чите – диваны начинаются от 14 т. р.

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 10102

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 9910

Роспотребнадзор подготовил три этапа снятия режима самоизоляции 9596

Жителей Угдана эвакуировали из-за сильного пожара — на тушении работает самолёт Бе-200 7472

Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 6488

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81

Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62

Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    ОБЪЯВЛЕНИЯ
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Заявка на обратный звонок

    Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

    *В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

    Отправить

    Информация

    Социальные сети

    Блоги

    Ссылки

    Подписка

    Юридическая поддержка

    • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
    • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
    • 18+