Детский летний лагерь с тренингами, квестами и интенсивами на английском пройдёт в Чите

Клуб иностранных языков Speak Free в июне и августе проведёт детские двухнедельные интенсивы с 50 часами языковых тренингов, квестов и активного отдыха, где преподаватели 95% времени будут говорить по-английски, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 мая представитель клуба.

«Speak free summer Camp – это две недели, на протяжении которых дети с 10.00 до 17.00 будут говорить по-английски, заниматься с носителем языка, участвовать в активных тренингах и проходить квесты. При этом не будет никакой писанины, и вовсе не обязательно знать язык на продвинутом уровне – даже новички получают удовольствие от занятий и огромную мотивацию учиться дальше», – рассказал собеседник агентства.

Тренинги и занятия на английском дополнительно помогают развивать лидерские качества, финансовую грамотность и эмоциональный интеллект. Также в программе – экскурсии по городу, мастер-классы от известных читинцев, челленджи.

Занятия проводятся на территории специально оборудованных детских досуговых центров, а за двухразовое питание отвечает кафе «БыстроFF ланч», имеющее необходимые разрешения и лицензии. Клуб Speak Free будет ежедневно отчитываться о прохождении интенсива перед родителями и в Instagram, а в конце курса педагоги составят отчёты об уровне языка каждого ребёнка.

Интенсивы пройдут 3-14, 17-28 июня и 5-16, 19-30 августа.

Одну такую путёвку сейчас разыгрывают в конкурсе репостов группы Speak Free «ВКонтакте», условия можно прочитать по ссылке.

Больше информации об интенсивах – на сайте.

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Speak Free, ул. Полины Осипенко, 3 (1 этаж, офис 4)

Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Образовательные программы не реализуются. Не является образовательной деятельностью.