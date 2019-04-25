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АТБ: Подать заявку на кредит клиенты теперь смогут, авторизовавшись через портал Госуслуг

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«Азиатско-Тихоокеанский банк» запустил новый сервис на сайте банка, где клиенты смогут подать заявку на кредит через портал Госуслуг, сообщили ИА «Чита.Ру» 23 апреля в пресс-службе банка.


«Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) ускоряет оформление онлайн-заявок и повышает процент одобрения по кредитам. Пользователь экономит время, так как заполнение всех полей анкеты происходит автоматически. Кроме того, с помощью интеграции с госуслугами и с согласия клиента банк может получить подтверждение финансового состояния и места работы клиента», – говорится в сообщении.

Система даёт возможность клиенту получить лучшие условия по кредиту, ускоряет процесс рассмотрения заявок со стороны банка и снижает риски мошенничества.

«Внедрение новых технологий дистанционного банковского обслуживания в «Азиатско-Тихоокеанском банке» — одно из приоритетных направлений. Подать заявку на портале Госуслуг означает затратить минимум времени для клиента и принять точное решение для банка», – приводятся в сообщении слова директора по розничному бизнесу Александра Парамонова.

На сайте можно ознакомиться с предложениями по кредитным картам и кредитам наличными.

 
Азиатско-Тихоокеанский Банк, ул. Красноармейская, 68
  • 8 (3022) 219-900

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1810 от 04.08.2015.

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