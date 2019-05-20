Скидки до 40% на летние интенсивные курсы английского подарит London Express в Чите

Лингвистическая школа London Express подарит скидки до 40% на летние интенсивные курсы английского языка для детей от 3 лет, школьников и взрослых, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 августа представитель школы.

Фото: Диана Арнольд Все новости Забайкалья и города Читы

«Мы запустили набор на летние курсы в июне и августе. Длительность каждого – один месяц, за который мы поможем детям и взрослым освоить базу или расширить уже имеющиеся знания. На занятия в летнее время сейчас действуют хорошие скидки», – рассказал собеседник агентства.

Школа проводит занятия в группах, которые формируются исходя из возраста и уровня подготовки, и предлагает несколько программ обучения. Преподаватель программы Wonder World для детей 3-5 лет обучит их начальным словам и фразам на примере англоязычных сказок. Young Expert наверняка заинтересует детей 8-12 лет. В этой программе ребята проводят химические и физические опыты на иностранном языке.

«Также для подростков мы подготовили Cinema Club, где они будут смотреть фильмы на английском языке, научаться понимать иностранную речь и разовьют навыки слушания», – добавил представитель школы.

Для студентов старше 18 лет школа предлагает программу Trendy English, где взрослые приобретут необходимый словарный запас и грамматические основы, которые будут полезны при поездке за границу.