Yota: Теперь в нашем чате поддержки можно приложить файл

Мобильный оператор Yota обновил своё приложение (6+), и теперь пользователям доступна функция «Приложить файл» в чате с поддержкой, сообщили ИА «Чита.Ру» 25 апреля в пресс-службе оператора связи.

«Долгожданная функция отправки файла в чате поддержки, наконец, стала доступна нашим абонентам. Обновление затронуло и интерфейс приложения. Теперь на одном экране можно найти любую необходимую функцию: пополнить баланс, выбрать новые опции, изменить условия пакета или вызвать чат с поддержкой оператора», – говорится в сообщении.

Кроме того, Yota увеличила список приложений, к которым можно подключить безлимитный доступ. В категорию «Мессенджеры» добавлены IMO (12+), WeChat (12+) и ICQ (12+), в «Социальные сети» – Tinder (12+) и Periscope (12+), в «Видео» — стриминговый сервис Twitch (16+). Также пользователи смогут настроить безлимитный доступ к любому из своих почтовых приложений – Mail.ru, Gmail.com, Yandex.ru, Exchange.

«Мы рады представить нашим клиентам обновлённое мобильное приложение Yota. Уверены, что оно станет максимально удобным и поможет пользователям быстро и без проблем решить любой вопрос. Часть пользователей может обновить приложение уже сегодня, а до конца апреля обновление станет доступно для всех клиентов Yota», – приводится в сообщении комментарий директора направления «Смартфон» Yota Артемия Пономарёва.

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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