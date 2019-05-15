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Получить кешбэк за тепло и горячую воду поможет акция от ТГК-14 в Чите

,
Дружинина Анастасия Андреевна
Фото: Дружинина Анастасия Андреевна

Компания «ТГК-14» продолжает акцию «Тёплый бонус», которая поможет забайкальским потребителям получать кешбэк за своевременную оплату тепла и горячей воды, сообщили ИА «Чита.Ру» 15 мая в пресс-службе компании.


«Акция проводится с 1 января по 31 декабря 2019 года. ТГК-14 поощряет потребителей, своевременно оплачивающих счета за горячую воду и тепло. Оплачивать необходимо только через мобильное приложение (6+). На лицевой счёт таких абонентов в конце каждого месяца зачисляются бонусы, с помощью которых в конце года сумма платежа уменьшится», – говорится в сообщении.

Чтобы участвовать в акции, необходимо своевременно оплачивать счета за тепло и горячую воду через мобильное приложение ТГК-14 (6+).

«При оплате услуг авансом количество бонусов увеличивается. На сегодняшний день в акции зарегистрировано 3 760 участников, по итогам четырёх месяцев начислено 28 506 бонусов», – сообщает пресс-служба.

Подробную информацию об условиях акции «Тёплый бонус» можно получить по телефону: 214-114.

Кешбэк за тепло забайкальцы имеют возможность получать уже несколько лет. По итогам 2018 года «Тёплые бонусы» от ТГК-14 получили более 40 тысяч клиентов. Всего по программе на лицевые счета жителей Забайкальского края было зачислено 2 миллиона 497 тысяч рублей.
 
Территориальная генерирующая компания №14, ул. Профсоюзная, 23
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