Учить китайский с носителями языка в Маньчжурии смогут этим летом дети от 10 до 18 лет
Дети от 10 до 18 лет будут учить китайский язык с носителями, ездить на экскурсии и жить в Маньчжурии во время двухнедельной программы обучения от студии китайского языка на Чкалова, 124, в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 мая представитель студии.
«Ребята будут заниматься каллиграфией, тренировать устную и письменную речь вместе с китайскими преподавателями, а также ездить на экскурсии по местным достопримечательностям и интересным местам города. Отправиться на обучение можно 8 июня и 6 июля, причём первым пятерым записавшимся на июньский курс мы подарим сертификат на месяц обучения в нашей студии», – рассказал собеседник агентства.
Занятия проходят ежедневно – по 2 часа до и после обеда – в маньчжурском офисе Пекинского центра дополнительного школьного образования «Сюе Да», жить дети будут там же. В развлекательную программу входят посещение парка «Северное озеро», площади матрёшек, парка мамонтов, посёлка Далайнор на озере Хулунь и интересных мест Маньчжурии.
В стоимость 73 960 рублей будут включены все расходы: транспорт, проживание, четырёхразовое питание, обучение, учебники, тетради и участие в экскурсиях.
Записаться на поездку можно по телефону 8-914-467-18-16 и в форме внизу.
ИП Козлова Анна Александровна. ОГРНИП 318753600027418. Вид деятельности — дополнительное образование детей и взрослых.
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