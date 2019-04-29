Почти половина погорельцев из Забайкалья хотят отстраиваться заново на прежних местах
57 семей, чьи дома сгорели в степных пожарах 19-20 апреля в Забайкалье, хотят отстраиваться на прежних местах; ещё 62 семьи готовы купить новое жильё, сообщил 29 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания правительства РФ с президентом Владимиром Путиным. Видеоотчёт мероприятия размещена на сайте Кремля.
«С учётом индивидуальных пожеланий граждан, утративших жилые помещения, определён механизм обеспечения их жильём. Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового по избранному месту жительства. Сейчас предварительно, по нашим данным, 57 семей хотят отстраиваться заново в этих местах и 62 – готовы приобрести новое жильё», — цитируют Зиничева на сайте.
Усилившийся ветер 19 апреля усугубил ситуацию со степными пожарами в Забайкалье, спровоцировав переходы огня сразу на 17 населённых пунктов. Пострадали более 80 человек, без крова остались более 600, погибли тысячи животных. Сразу после трагедии в регион начали приезжать высокопоставленные чиновники, а 25 апреля на несколько часов прилетел и президент Владимир Путин. Он признал, что за сложившуюся ситуацию отвечают власти.
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