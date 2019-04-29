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Огненный шторм - 2019

Почти половина погорельцев из Забайкалья хотят отстраиваться заново на прежних местах

,
Евгений Епанчинцев
Фото: Евгений Епанчинцев

57 семей, чьи дома сгорели в степных пожарах 19-20 апреля в Забайкалье, хотят отстраиваться на прежних местах; ещё 62 семьи готовы купить новое жильё, сообщил 29 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания правительства РФ с президентом Владимиром Путиным. Видеоотчёт мероприятия размещена на сайте Кремля.

«С учётом индивидуальных пожеланий граждан, утративших жилые помещения, определён механизм обеспечения их жильём. Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового по избранному месту жительства. Сейчас предварительно, по нашим данным, 57 семей хотят отстраиваться заново в этих местах и 62 – готовы приобрести новое жильё», — цитируют Зиничева на сайте.

Усилившийся ветер 19 апреля усугубил ситуацию со степными пожарами в Забайкалье, спровоцировав переходы огня сразу на 17 населённых пунктов. Пострадали более 80 человек, без крова остались более 600, погибли тысячи животных. Сразу после трагедии в регион начали приезжать высокопоставленные чиновники, а 25 апреля на несколько часов прилетел и президент Владимир Путин. Он признал, что за сложившуюся ситуацию отвечают власти.

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10 отзывов
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А давайте перестанем лгать и назовём вещи своими именами: больше половины семей хотят уехать из своей деревни. Уехать навсегда!

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Согласен, большая часть  возможно хочет покинуть Забайкалье, но у нас  власть все преподносит в розовом свете - почти половина (меньшая часть) хотят отстраиваться заново. Привычная ложь, даже в таких мелочах. Вместо того, чтоб бить в колокола - позитивный, бодрый заголовок.

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Это не ложь! Это пожелания самих пострадавших граждан, почему вы даже на минуточку не можете предположить что есть люди, которые любят свою малую родину и не хотят никуда уезжать?

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А разве кто то отрицает что есть такие люди ?Речь не об этом .Да дураков в России огромное количество поэтому так и живем

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Почему не написали о пожеланиях большинства (62 семьи) пострадавших граждан?

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У нас 93 процента с раком неместные и что?

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с гаком

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Угу!

И на всех углах орут про то, что никогда не захотят уезжать из нашего родного всем жителям гетто! ;-))

Вы себя так по всей видимости успокаиваете? :-))

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Если уж первые лица края бегут в другие регионы значит дело совсем плохо

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Когда уже с пострадавшими от наводнения разберутся? Люди всё то обещанные сертификаты ждут.

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