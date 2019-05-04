Общественники призвали читинцев выйти на масштабные субботники 4 и 5 мая

Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Если вы три рубля в день платите дворнику то почему бы вам самим за три рубля не убраться один день.Вы "народ" решили покритиковать не узнав какой двор они убрали,вот в моём частном доме тоже двор есть(кстати,я бесплатно убираюсь весь год около своего забора за такими как вы которые считают что заплатили кому то за уборку и поэтому идя по улице вдоль частных домов бросают окурки предъявляя претензии что они урны им не поставят,критикуя хозяев домов что они не успевают бесплатно убирать за ними и громко возмущаясь что их,бедненьких,заставляют два дня в год сделать то что я делаю постоянно

.Считайте терпилой но жить в доме вдоль забора которого мусор,пусть он не мой но забор мой и стыдно жить в грязи.