Общественники призвали читинцев выйти на масштабные субботники 4 и 5 мая
Добровольцы поискового отряда имени Кости Долгова, тренер Рустам Байраков, создатель фильма «Дети 90-х» и депутат гордумы Александр Сапожников призвали жителей Читы выйти на масштабные субботники 4 и 5 мая, видео опубликовано на странице поискового отряда.
«Мы будем ждать вас на самом глобальном субботнике. Давайте вместе сделаем наш город чище», — говорится 1 мая в сообщении к видео.
Сбор пройдёт 4 мая в 12.00 в посёлке ГРЭС парке Энтузиастов, а также в 12.00 на Мемориале по улице Генерала Белика. На следующий день 5 мая сбор участников состоится в 11.00 у торгового центра «Ликерка Плаза».
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Коронавирусом должны переболеть 700 тыс. забайкальцев для формирования иммунитета - врач 100
Министр строительства Забайкалья Гончаров покинул пост 79
Коронавирусом за сутки заболели 228 забайкальцев 66
Число тяжелобольных COVID-19 в Забайкалье выросло до 121 человека 57
Дело о призывах к массовым беспорядкам читинского блогера Лёхи Кочегара передали прокурору 44