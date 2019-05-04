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26 ОКТЯБРЯ 2020
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Общественники призвали читинцев выйти на масштабные субботники 4 и 5 мая

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Добровольцы поискового отряда имени Кости Долгова, тренер Рустам Байраков, создатель фильма «Дети 90-х» и депутат гордумы Александр Сапожников призвали жителей Читы выйти на масштабные субботники 4 и 5 мая, видео опубликовано на странице поискового отряда.

«Мы будем ждать вас на самом глобальном субботнике. Давайте вместе сделаем наш город чище», — говорится 1 мая в сообщении к видео.

Сбор пройдёт 4 мая в 12.00 в посёлке ГРЭС парке Энтузиастов, а также в 12.00 на Мемориале по улице Генерала Белика. На следующий день 5 мая сбор участников состоится в 11.00 у торгового центра «Ликерка Плаза».

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Чтобы сделать город чище, нужно всяких Авазянов и иму подобных гнать вшею! 

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чтобы сделать город чище, ср..ь не надо вмем. А не перекладывать вину на других.

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Так-то поднадоели с этой темой уже. Сапожников поздно проснулся, раньше пиариться надо было. Скоро выборы же, не поддерживайте его, он один из тех,кто довёл город до такого состояния.

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Этому Сапожникову лишь бы где и к кому прислониться, лучше  - к властьпридержащим. Сам как руководитель и "политик" никакущий, но приспособленец ещё тот.

Модерация
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он припозднился в том смысле, что студенты и бюджетники, а также их начальники отдыхают и 4-5 мая подневольных никто на субботник  уже не выгонит, поздно, а если бы пораньше, то субботник вполне мог бы состояться, причем "по многочисленным просьбам трудящихся", 

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Ошибаетесь, бюджетников достали по телефонам. Гонят на субботник без предоставления отгула.

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Пусть и бюджетники поработают на благо города на свежем воздухе, что в этом плохого? Субботники сплачивают народ. А за субботники никогда  не давали отгул. Вы что с луны свалились?

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Молодцы засланцы а я только за 10 т в день

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Сапожок реально припозднился. Субботник - его в СССР в день рождения Ленина проводили. А этот историю не знает. Да что с него взять, единоросса. Сколько уже субботников прошло за весну, что - по 10 раз их проводить? Скоро субботниками будем прикрывать бездействие коммунальных служб и властей города.

Модерация
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Стас, не забывай, выборы в сентябре. В Заксобрание этот [попытка оскорбить] пролетел - так теперь хотя бы в гордуме задержаться.

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Стасян, когда шашлык с водкой? 

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Да хоть когда братуха, подтягивайся

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Какие субботники социальная не спроведливость пусть олегархи метут и их шестерки а я пас

Модерация
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Полностью поддержу, бесплатно работать не намерен, ни при социализме живем.

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А что, только  при социализме можно бесплатно работать? 

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Ага, щас, упали прям бежать! Нравится вам компенсировать бесплатным трудом бездействие властей - вперед и с песней! Коммунизма больше нет и дураков! И не надо про свиней! Я не мусорю! А государство не воспитывает граждан! И ещё урны днем с огнем не найдешь!

Модерация
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Вот у нас есть урны но коммунизм в том что у нас много желающих бесплатно мусорить,всех больше окурков в месте для курения рядом с урной.Вы не мусорить,если не курите то это возможно,если курите то не верю.

Модерация
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При чём тут курево? Урны что только для курева? Да и вообще помойки контейнеры у нас опять полные и куча мешков чёрных уже разметало опять! Ковыльная 22! 

Модерация
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Про урны и курильщиков,при наличии урн крупный мусор люди бросают в основном в урны,основной мусор это окурки,пленка от пачек,кто бросает реально окурки за мусор не считают.Контейнеры у вас полные,это претензии к домоуправляющей компании,вы же ей деньги платите а не я,на нашем объекте контейнеры каждый день вывозятся(кстати,сейчас картон не вывозим и складываем и у нас его забирают за деньги,часто в контейнерах много места занимает картон который выбрасывают маленькие магазинчики).На счёт мешков,здесь вина как городских властей так и руководства организаций производящих уборку, всё просто,должны быть ответственные за уборку в городе и организации,если город не вывез то ответственный от организации должен сообщить ответственному от города.А то локомотивное депо убралось у своей конторы и мешки затолкала за курилку,другие четыре дня назад убрались и к дороге мешки выбросили с ветками.

Модерация
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дада окурки, особенно в парке видно одни пакеты и хлам

Модерация
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деньги то мы ей платим, но мусор разносит не в наши дома, а вплоть до северного, и вдоль трубы, которую "вылизывали2 тгкашники недавно "на правах рекламы". Так, что городские власти велком с контролем. И на эту помойку валят все кому не лень дачники. Ты че нам её охранять предлагаешь?

Модерация
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Власть должна охрану поставить,дачники возят,так дачники живут где то там же на Северном.Недавно был около реки ниже каштакской развязки,сколько мусора,видно что машинами привозят.Кто возит,чиновники,нет конечно,горожане,объясните как вот таких свиней привести в чувство.Вот у нас мусор не разносится так как загорожен,соседей заставили контейнеры загородить а то ихний мусор с контейнеров несло к нам.

Модерация
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А мы сегодня с семьей вышли и убрались во дворе. 

Модерация
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Прикольный народ! Сам кому-то платит, сам убирает! Крепостные с пролетарскими лозунгами

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Это коммунистические атавизмы. Нельзя людей за это винить. Это болезнь. Это надо лечить.

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А вот насчёт кого лечить, так это бабушку русской революции Марину Львовну, стааарую комсомолку. В своё время она этих субботников добрую сотню провела. Кстати, она, говорят, и Ленина видела. 

Модерация
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Вы правы,чья бы корова мычала.

Модерация
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Если вы три рубля в день платите дворнику то почему бы вам самим за три рубля не убраться один день.Вы "народ" решили покритиковать не узнав какой двор они убрали,вот в моём частном доме тоже двор есть(кстати,я бесплатно убираюсь весь год около своего забора за такими как вы которые считают что заплатили кому то за уборку и поэтому идя по улице вдоль частных домов бросают окурки предъявляя претензии что они урны им не поставят,критикуя хозяев домов что они не успевают бесплатно убирать за ними и громко возмущаясь что их,бедненьких,заставляют два дня в год сделать то что я делаю постоянно

.Считайте терпилой но жить в доме вдоль забора которого мусор,пусть он не мой но забор мой и стыдно жить в грязи.

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согласен полностью. Только возмущающихся комментаторов куча, а как дело дошло до дела .

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иди к Алисе в кабинет отчитайся об уборке!

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оо боты вылезли с Чайковского)))) какой ты там забор убираешь?

Модерация
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Какие вы предсказуемые,боты,я убираю около забора своего частного дома ,это для вас объясняю,просто мимо моего дома по улице ходят рабочие на работу и с работы,они курят где хотят,пьют пиво и напитки где хотят,им наплевать что на нашей улицы нет урн(одна девушка в упрёк на брошенную бутылку к забору хозяйке дома заявила,почему урну не поставите),они просто бросают,они же налоги платят и где хотят там и мусорят,им наплевать что хозяева домов убираются за ними,они два раза в год начинают выть в сетях что их на два дня в год выгоняют поработать,убрать за своими друзьями,коллегами по работе(если сами не мусорят)

Модерация
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Вы сначала мешки с мусором после последнего субботника вывезите, призывальщики. А то, как обычно, собаки мешки порвут, ветер растащит мусор, и будет как всегда.

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Граждане! Не ведитесь на призывы единороссов!

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Особенно чувак-спортсмен в красной майке повеселил! Топорная работа пиарщиков едра!

Модерация
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Сам кричал недавно власть народу на театральной площади, какую тебе влась то, если ты не можешь выйти и убраться, в первых рядах должен быть и показывать, вот ребята я пришел с обычным народом убираю мусор. А сидя на [***] или в красивом костюмчике обсирать власть каждый умеет. Ну и по поводу мусора, сами люди срут не замечая за собой.

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с какой радости народ должен исполнять функции городских властей, управляющих компаний и подрядчиков по муниципальным контрактам, а также краевых властей по не разграниченным землям! коммунизм закончился! Гражданский Кодекс в действии - убирает собственник или управляющая организация. Все остальное сродни самоуправству, вы согласовали это с собственниками земель? И налоговый в действии - плачу НДФЛ где дворники. И Жилищный кодекс в действии плачу коммуналку - почему грязные дворы?

Модерация
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Сами гадите, у себя же под носом. Если каждый будет убирать за собой мусор (взять лес там дворников нет, а в лес заходишь один мусор ) а убрать за собой мусор лень 

Модерация
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а кто вам дал право всех обобщать? кто гадите? вы к кому обращаетесь? вы сами гадите? или вы какая-то элитная часть общества, которая единственная особь в городе и крае не гадит, соблюдает все заповеди, а остальные "все гадите"? не много ли на себя берете обощение проводя такое? внимательно почитайте предыдущий комментарий и постарайтесь его своим запыленным на показушном субботнике мозгом его понять. учите банальную логику, а потом пишите комментарии

Модерация
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Может свиньям претензии предъявите,коммунизм закончился,пока штрафы как Белоруссии не введут порядка не будет.Разбирайтесь с домоуправляющей компанией,вы деньги платите,организуйте ТСЖ,дворник,вы в день ему платите 2-3 рубля,70 рублей в месяц с квартиры.Вот видел весной в 1-ом микрорайоне как женщина убирает площадку,дом длинный,вот выгребает окурки ,убирает чисто,убрала половину дома.На следущий день мимо иду,она убирает вторую половину а там где она вчера чисто убрала окурки выброшенные за ночь с балконов,там бросают те кто считают что 3 рубля достаточно этой женщине.Вот сам за эти копейки за чуханами около домов не согласился бы работать.

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убирайтесь сами, платите сами, может мне ещё штрафы самому ввести? а государство не должно ответственность сделать неотвратимой? а государство не должно выстроить систему воспитания и образования таким образом, чтоб свинство не поощрялось, а особо непонятливые были оштрафованы? ааа? деятель? 2-3 рубля? а тебе сколько надо? а может ты зп поднимешь всему народу, будем больше платить. 1500 на коммуналку УК идет. ты хороший математик? 2-3 рубля это сколько процентов? а государство не должно порядок навести, создав законодательство об управляющих команиях. если я буду убирать, создавать ТСЖ, КОНТРОЛИРОВАТЬ СВИНЕЙ, то я с голоду сдохну, поскольку работать некогда будет. Всё сгнило с этой вертикали вот и все! и подпевалы тут предвыборные. Знаю точно за кого не буду голосовать - за [попытка оскорбить] вот этого.

Модерация
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3 рубля,возьмите обыкновенную пятиэтажку,4 подъезда-4000 рублей,подсчитайте сколько квартир в доме,вот и получите сколько вы платите дворнику.Ведь вы хотите чтобы дворник за 4000 убирался около вашего дома весь день,проблема в том что и жители и домоуправляющая компания хотят чтобы дворник был рабом.Все плачутся что им мало платят но хотят от дворника рабского труда.Платите домоуправляющей компании,так узнайте куда уходят ваши 1,5 тысячи рублей,забыл,вам же некогда,легче все свои проблемы на дворника сбросить.

Модерация
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Ты эти три рубля где взял то? Пустослов? Приведи пример расчетки дворника и документы распрелеления средств хоть одной из УК? На горожан не надо перекладывать проблемы власти загнивающей

Модерация
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Я просто пятьсот рябчиков дал безработному, он убрал весь зимний мусор возле магазина. Акция прошла без митинга, лишние пакеты, грабли и перчатки мне вернули. Занавес!

Модерация
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В следущий раз меня зови. Я бесплатно уберусь, а на 500р пивом накачаюсь в пивнухе!

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Пьяные революционеры обещающие вернуть власть народу, которые откладывают на потом и за уборку просят 500 Рина пиво, Народу не нужны!

Модерация
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Я не пойду убираться 

Модерация
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Зрелище на сто баллов! Люди, которые осуждали постоянные субботники и месячники чистоты Анатолия Михалёва и которые смеялись над его высказываниями, что "чисто не там где убирают" и, что "читинцы сами виноваты в бардаке на улицах", теперь вместе с супер-губернатором раком с граблями в руках скребут ими "культурный слой" и призывают всех выйти, убраться за собой и не мусорить. Браво!

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Братуха, тут дело политическое. Как бы мы тут не критиковали эти субботники, да и нафиг бы они нужны, но не явиться на субботник к Осипову - значит выпасть из обоймы, вылететь на "политическую обочину". Это как к Ельцину на теннис явиться без ракеток или к Путину без горных лыж, хоть ты и ни разу не теннисист и не горнолыжник!

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Между прочим, Путин любит ездить на рыбалку на Енисей. Ну и в хоккей ночью поиграть.

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