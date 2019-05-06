Бесплатный первый показ фильма «Солнцем поцелованные» пройдёт 9 мая в Чите
Кинотеатр «Удокан» в Чите бесплатно покажет 9 мая «Солнцем поцелованные», снятый по произведению забайкальской писательницы Елены Чубенко, сообщили ИА «Чита.Ру» 6 мая в пресс-службе минкультуры Забайкальского края.
Начало показа запланировано на 19.00. Перед премьерой фильма на площадке кинотеатра с 15.00 до 18.00 будет представлена праздничная программа «Победа всегда молода», в рамках которой состоится выставка ретро-техники и оружия, тематический квест и поэтический митинг.
В 17.00 в здании краевого драмтеатра состоится творческая встреча с актёрами фильма.
Режиссёром картины стал художественный руководитель драмтеатра Николай Гадомский. Идея снять фильм родилась, когда они познакомились с Еленой Чубенко — автором произведения «Грех рыжих убивать». Съёмки фильма проходили в январе. Актёры рассказали, что этот фильм про Улёты, про деревню, про Великую Отечественную войну. Реальная история, которая происходила в военные годы.
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