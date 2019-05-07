График проведения основного периода ЕГЭ опубликован на «Чита.Ру»
Основной период Единого государственного экзамена продлится с 27 мая по 13 июня, до 1 июля установлены резервные дни сдачи экзамена, сообщается на сайте Забайкальского центра оценки качества образования.
27 мая сдадут ЕГЭ по географии и литературе;
29 мая — математика;
31 мая — история, химия;
3 июня — русский язык;
5 июня — иностранный язык (письменно), физика;
7 и 8 июня — иностранный язык (устно);
10 июня — обществознание;
13 июня — биология, информатика и ИКТ;
С 17 июня начнутся резервные дни.
17 июня — география, литература;
18 июня — история, физика;
20 июня — биология, информатика и ИКТ, химия;
24 июня — математика;
26 июня — русский язык;
27 июня — иностранные языки (устно);
28 июня — обществознание, иностранные языки (письменно);
1 июля — резерв по всем учебным предметам.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ пройдёт в сентябре.
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