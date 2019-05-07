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НОВОСТИ
19 ИЮНЯ 2020
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График проведения основного периода ЕГЭ опубликован на «Чита.Ру»

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Основной период Единого государственного экзамена продлится с 27 мая по 13 июня, до 1 июля установлены резервные дни сдачи экзамена, сообщается на сайте Забайкальского центра оценки качества образования.

27 мая сдадут ЕГЭ по географии и литературе;

29 мая — математика;

31 мая — история, химия;

3 июня — русский язык;

5 июня — иностранный язык (письменно), физика;

7 и 8 июня — иностранный язык (устно);

10 июня — обществознание;

13 июня — биология, информатика и ИКТ;

С 17 июня начнутся резервные дни.

17 июня — география, литература;

18 июня — история, физика;

20 июня — биология, информатика и ИКТ, химия;

24 июня — математика;

26 июня — русский язык;

27 июня — иностранные языки (устно);

28 июня — обществознание, иностранные языки (письменно);

1 июля — резерв по всем учебным предметам.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ пройдёт в сентябре.

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