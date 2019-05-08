Новый вклад «Жара» с повышенной доходностью запустил банк АТБ

«Азиатско-Тихоокеанский банк» с 30 апреля запустил новый акционный вклад «Жара» с повышенной доходностью и сроком 92 дня, сообщили ИА «Чита.Ру» 8 мая в пресс-службе банка.

«По новому вкладу банк предлагает ставку 7,7% годовых. Минимальная сумма составляет 250 тысяч рублей, максимальная – неограничена. Вклад действует 92 дня, его нельзя пополнить или продлить. Выплата процентов и основной суммы происходит по истечении срока», – говорится в сообщении.

Предложение действует один месяц. Оформить вклад можно до 30 мая в любом офисе банка АТБ.

«Мы предлагаем самый высокий процент среди всех наших действующих предложений. Он привлекателен тем, что за короткий срок можно не только сохранить, но и максимально увеличить сбережения», – приводится в сообщении комментарий директора банка по розничному бизнесу Александра Парамонова.

Получить подробную информацию и сделать заявку на консультацию можно на сайте банка и по телефону: 8-800-775-88-88.

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