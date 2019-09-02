Скидки на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ подарит до 15 сентября УЦ «Годограф» в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
13 СЕНТЯБРЯ 2020
Прирост заболевших COVID-19 в Забайкалье составил 66 случаев
Фото, видео, информацию о происшествиях и событиях принимает редакция «Чита.Ру» в Viber 15
Избирательные участки открылись в 27 районах края 3
Осипов призвал судиться с подрядчиком, затянувшим ремонт дороги в Забайкалье 7
Россиян предупредили о возможном подорожании картофеля 14
Терроризирующих Октябрьский собак не могут поймать, так как они прячутся в воинской части 11
Бывшего председателя сельхозкооператива в Читинском районе осудили за мошенничество 1
Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ 8
Сильный ветер ожидается в Чите 13 и 14 сентября 3
12 сентября 2020
Депутата-забайкальца раскритиковали за идею снизить возраст уголовной ответственности 37
Школу за 566 млн рублей построят в селе Александровский Завод на 250 детей 14
Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 43
Врач назвал заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса 9
Три КамАЗа мусора собрали с берега Кенона в Чите 6
Ульяновка стала первым «трезвым селом» Забайкалья — там запретили алкоголь 69
Асфальт провалился под машиной в центре Читы 18
Полицейские помогли высадить 40 тыс. саженцев сосны в Читинском районе 39
Пантомимы, клоуны и диджеи выступят на первом фестивале новой городской культуры в Чите 15
Дольщики помогли убрать мусор застройщику для ускорения сдачи проблемного дома в Чите 16
Новые правила сдачи экзаменов на водительские права начнут действовать в 2021 г. 25
Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 83
Мастерские открыли в техникуме Читы для переобучения безработных 20
Первую партию вакцины от коронавируса отправили в регионы России 5
Архитекторы Забайкалья заявили о недопустимости строительства храма у лаборатории в Чите 89
Дороги в микрорайоне для многодетных и инвалидов планируют построить за 2 года в Чите 6
Главбух сельской администрации в Забайкалье 2 года начислял себе лишнюю зарплату 18
Димитрий: Я не собираюсь у всего Забайкалья спрашивать, строить мне здесь храм или нет 319
Канцелярия и школьная форма подорожали в Забайкалье перед началом учебного года 2
Коронавирус
5066ЗАР-Й
11°ВЕЧЕР 16°
USD74.89EUR88.68

Скидки на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ подарит до 15 сентября УЦ «Годограф» в Чите

,

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» подарит скидки на курсы подготовки к сдаче единого и основного государственных экзаменов всем записавшимся до 15 сентября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 сентября представитель центра.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
13
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
14

«Мы приглашаем учеников 9-11 классов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку и информатике. Также ведётся набор в группу «Подготовка к сочинению» для 11-классников, а для 8-классников организованы кусы по русскому языку и математике», – рассказал собеседник агентства.

При записи до 15 сентября месяц обучения будет стоить 3,2 тысячи рублей вместо 3,5 тысячи, а если сейчас оплатить весь учебный год, действует скидка 15%

Главное преимущество сети центров «Годограф» – это работа на результат. Центр использует собственную методическую программу, которая разработана экспертами ЕГЭ и учитывает все последние изменения в экзаменах. Занятия проводят одни из лучших преподавателей Читы, а в группах работают всего от 2 до 8 учеников, поэтому каждому уделяется достаточно внимания.

«Лучшее доказательство эффективности нашей работы – результаты сдачи экзаменов выпускников прошлых лет. Так, многие школьники получают более 80 баллов, а это первая ступенька на пути к качественному высшему образованию и будущей карьере. И вместе с «Годографом» всё это может стать реальностью», – добавил представитель центра.

Записаться на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой можно по этой ссылке и по телефонам: +7 (924) 811-31-21, +7 (914) 355-0333, 71-31-21.

 
Годограф, ул. Чкалова, 158, офис 45 (7 этаж)
  • 8 (3022) 71-31-21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №88 от 14 октября 2019 года.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Набор на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по ценам прошлого года продлил «Годограф» до 15 сентября

Набор со скидкой на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ стартовал в «Годографе» в Чите

Подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ на отличный результат поможет «Годограф» в Чите

Набор на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой запустил «Годограф» в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 9012

Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 5884

Врач назвал заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса 5756

Главбух сельской администрации в Забайкалье 2 года начислял себе лишнюю зарплату 4400

Асфальт провалился под машиной в центре Читы 4025

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Архитекторы Забайкалья заявили о недопустимости строительства храма у лаборатории в Чите 89

Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 83

Ульяновка стала первым «трезвым селом» Забайкалья — там запретили алкоголь 58

Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 39

Полицейские помогли высадить 40 тыс. саженцев сосны в Читинском районе 36

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+