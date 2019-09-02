Скидки на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ подарит до 15 сентября УЦ «Годограф» в Чите

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» подарит скидки на курсы подготовки к сдаче единого и основного государственных экзаменов всем записавшимся до 15 сентября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 сентября представитель центра.

«Мы приглашаем учеников 9-11 классов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку и информатике. Также ведётся набор в группу «Подготовка к сочинению» для 11-классников, а для 8-классников организованы кусы по русскому языку и математике», – рассказал собеседник агентства.

При записи до 15 сентября месяц обучения будет стоить 3,2 тысячи рублей вместо 3,5 тысячи, а если сейчас оплатить весь учебный год, действует скидка 15%

Главное преимущество сети центров «Годограф» – это работа на результат. Центр использует собственную методическую программу, которая разработана экспертами ЕГЭ и учитывает все последние изменения в экзаменах. Занятия проводят одни из лучших преподавателей Читы, а в группах работают всего от 2 до 8 учеников, поэтому каждому уделяется достаточно внимания.

«Лучшее доказательство эффективности нашей работы – результаты сдачи экзаменов выпускников прошлых лет. Так, многие школьники получают более 80 баллов, а это первая ступенька на пути к качественному высшему образованию и будущей карьере. И вместе с «Годографом» всё это может стать реальностью», – добавил представитель центра.

Записаться на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой можно по этой ссылке и по телефонам: +7 (924) 811-31-21, +7 (914) 355-0333, 71-31-21.

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Годограф, ул. Чкалова, 158, офис 45 (7 этаж)

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