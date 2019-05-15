Приключенческую смену для детей 11-13 лет проведёт «Доброград» летом в лагере на Арахлее

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
07 МАЯ 2020
Неизвестные одновременно подожгли лес в районе Молоковки и Высокогорья - Гурулёв
Центр по коронавирусу назвал 3 причины легального выхода из дома в Чите без пропуска 11
Босоножки, сандалии, мокасины для детей и взрослых поступили в «Обувной каскад» в Чите
Минздрав края объяснил отказ в госпитализации онкобольных нехваткой мест в обсерваторе 16
Изолированные в наркодиспансере Читы пациенты пожаловались на грязную водопроводную воду 13
Магазин «Домолюкс» запустил акцию с пледами из велсофт-жаккарда за 750 р. в Чите
Автошколы Забайкалья попросили возобновить занятия из-за катастрофического положения 13
Власти Забайкалья опубликовали инструкцию для получения выплат за детей 3-7 лет 11
Погрузка выросла на 6,3% на Забайкальской железной дороге в апреле
Посуда, зоотовары, книги, продукты и автоэлектроника поступили в ТРЦ «Фортуна» в Чите
Военные отреставрировали памятник танку Т-34 в Борзе 4
Бизнесменов попросили высказаться по требованиям к складам с алкоголем в Забайкалье 5
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 млн руб. ради вывода с биржи виртуальных денег 22
Особо охраняемую территорию «Кулинда» создали на месте находки динозавра в Забайкалье 4
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Два крупных лесных пожара потушили в Читинском районе, очаг у Молоковки локализован 3
Полиция задержала читинку с сожителем на месте лесного пожара за Сосновым Бором 26
Пожар произошёл в 2 км от Дарасуна из-за обрыва линии электропередачи 11
Уголовное дело возбуждено в отношении владельца «Айпары» Алиева в Чите 38
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 63
Персональный парад устроили 95-летнему ветерану ВОВ в Забайкалье, несмотря на самоизоляцию 28
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 54
Второй моногоспиталь под коронавирус готовят в Чите на базе инфекционки 24
Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 21
Улицу Красной Звезды в Чите частично перекроют для замены теплосетей 15
Президент поручил найти деньги на дамбы для защиты Читы от паводков 35
Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров 38
Коронавирус
262+8ЗАРАЖЕНИЙ
12°НОЧЬ 7°
USD73.97EUR80.06

Приключенческую смену для детей 11-13 лет проведёт «Доброград» летом в лагере на Арахлее

,

Центр прогрессивного отдыха «Доброград» проведёт приключенческую смену для детей 11-13 лет в летнем детском лагере «Арахлей» с 5 по 22 августа, путёвку на которую можно купить в рассрочку, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 мая представитель центра.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
13
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
14
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
15
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
16
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
17
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
18
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
19
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
20
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
21
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
22

«Эту смену с непредсказуемым сюжетом мы создали для подростков 11-13 лет по мотивам книги «Джуманджи». Ребята, как и герои произведения, кидают игральные кости, и каждый раз происходят удивительные события. Чтобы победить игру, участникам нужно будет укротить диких обезьян, быть хитрее проворных охотников, одержать победу над дикими зарослями и отправиться по следам пропавших археологов», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, смена наполнена удивительной атмосферой, тайнами, загадками, романтикой костров и песен, встречами с интересными людьми и захватывающими мероприятиями. К тому же, это хорошая возможность для личностного роста и развития.

Дети будут жить в лагере «Арахлей» возле одноимённого озера, где их ждут шестиразовое усиленное питание, уютные двухэтажные домики, душ с горячей водой, баня и сауна. На территории комплекса также есть медпункт и охрана. Стоимость путёвки – 22,8 тысячи рублей, возможна рассрочка до 15 июля с платежом от 3 тысяч.

«Как правило, после наших программ родители замечают положительные изменения в ребёнке и доверяют его нам и дальше, потому что у нас интересно, профессионально и безопасно», – добавил представитель «Доброграда».

Забронировать путёвку можно по телефону 8-914-363-83-38, а узнать больше о «Доброграде» – в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram или на сайте.

 
Доброград, центр прогрессивного отдыха, ул. Бутина, 123 (вход со стороны Шахматного парка)
  • 8 914 363 8338

Рассрочка предоставляется центром "Доброград" без использования банковских продуктов.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

«Доброград» перенёс встречу по отбору старшеклассников на предпринимательскую смену в Чите

ЦИПП проведёт отбор старшеклассников на смену для будущих предпринимателей в Чите

Боулинг и стреляющую перьями пушку подготовил к новогодним вечеринкам «Доброград»

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 10102

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 9910

Роспотребнадзор подготовил три этапа снятия режима самоизоляции 9596

Жителей Угдана эвакуировали из-за сильного пожара — на тушении работает самолёт Бе-200 7472

Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 6488

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81

Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62

Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    ОБЪЯВЛЕНИЯ
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Заявка на обратный звонок

    Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

    *В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

    Отправить

    Информация

    Социальные сети

    Блоги

    Ссылки

    Подписка

    Юридическая поддержка

    • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
    • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
    • 18+