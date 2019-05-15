Приключенческую смену для детей 11-13 лет проведёт «Доброград» летом в лагере на Арахлее

Центр прогрессивного отдыха «Доброград» проведёт приключенческую смену для детей 11-13 лет в летнем детском лагере «Арахлей» с 5 по 22 августа, путёвку на которую можно купить в рассрочку, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 мая представитель центра.

«Эту смену с непредсказуемым сюжетом мы создали для подростков 11-13 лет по мотивам книги «Джуманджи». Ребята, как и герои произведения, кидают игральные кости, и каждый раз происходят удивительные события. Чтобы победить игру, участникам нужно будет укротить диких обезьян, быть хитрее проворных охотников, одержать победу над дикими зарослями и отправиться по следам пропавших археологов», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, смена наполнена удивительной атмосферой, тайнами, загадками, романтикой костров и песен, встречами с интересными людьми и захватывающими мероприятиями. К тому же, это хорошая возможность для личностного роста и развития.

Дети будут жить в лагере «Арахлей» возле одноимённого озера, где их ждут шестиразовое усиленное питание, уютные двухэтажные домики, душ с горячей водой, баня и сауна. На территории комплекса также есть медпункт и охрана. Стоимость путёвки – 22,8 тысячи рублей, возможна рассрочка до 15 июля с платежом от 3 тысяч.

«Как правило, после наших программ родители замечают положительные изменения в ребёнке и доверяют его нам и дальше, потому что у нас интересно, профессионально и безопасно», – добавил представитель «Доброграда».

Забронировать путёвку можно по телефону 8-914-363-83-38, а узнать больше о «Доброграде» – в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram или на сайте.

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Доброград, центр прогрессивного отдыха, ул. Бутина, 123 (вход со стороны Шахматного парка)

Рассрочка предоставляется центром "Доброград" без использования банковских продуктов.