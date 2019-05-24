Декада скидок на летнюю коллекцию началась в сети Dress Code в Чите

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Торговая сеть Dress Code до 2 июня будет дарить скидки до 15% на всю коллекцию летней одежды, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 мая представитель сети.

«Наши скидки помогут покупательницам с выгодой обновить свой гардероб к лету. Акция будет проходить во всех магазинах сети — участвует весь ассортимент, который полностью состоит из летних коллекций. В течение 10 дней всем обладательницам виртуальной дисконтной карты в мобильном приложении UDS Game (16+) номинал будет увеличен на 5%. Если нет возможности установить приложение и завести такую карту, мы подарим прямую скидку 5%», — рассказал собеседник агентства.

В акции не участвует товар по фиксированным ценам 500, 900 и 1,5 тысячи рублей в дискаунтере на 9 Января, 53.

Также 1 июня мы поздравим всех детей, которые сопровождают своих мам на шоппинг, подарив им игрушки и книжки.

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