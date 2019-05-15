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Освоить основы английского с нуля за 10 занятий смогут участники интенсивного курса в Чите

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Языковая школа «Енот-полиглот» запустит 10-дневный интенсивный курс английского для начинающих, и тех, кто хочет получить нужный словарный запас для заграничных поездок, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 мая представитель школы.

«Курс включает 10 занятий по 80 минут, на которых участники будут изучать основы чтения и базовые грамматические формы и простые разговорные фразы. Они получат запас полезной лексики: смогут представиться, совершить покупку, узнать дорогу до нужного места, купить билеты, рассказать о своих предпочтениях и семье. Занятия подходят для тех, кто только планирует изучать язык, но не знает с чего начать, или хочет освежить уже имеющиеся знания. Интенсив даст хорошую подготовку для дальнейшего изучения английского», – рассказал собеседник агентства.

В программу включена самая нужная базовая информация, чтобы участники получили уверенность в собственных силах, смогли понимать и сформулировать простые фразы, необходимые для повседневного общения. Занятия начнутся 3 июня и будут проходить трижды в неделю. Стоимость курса – 5 тысяч рублей.

Больше узнать о школе можно в социальных сетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте». Записывайтесь на занятия по телефону 50-50-70 или оставляйте заявку в форме.

 
Енот-полиглот, ул. Красноярская, 24а (Бизнес-центр «Омега», офис 504)
  • 8 (3022) 505-070

ИП Абрамова Татьяна Константиновна. ОГРНИП 318753600014537. Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Образовательные программы не реализуются. Не является образовательной деятельностью.

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