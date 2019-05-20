Путёвки на 7 смен летнего лагеря «Парус» продаст в рассрочку и с оптовыми скидками «Искра»

Молодёжный центр «Искра» продаст путёвки на семь смен в летнем оздоровительном лагере «Парус» с возможностью рассрочки и скидками при одновременной покупке трёх и более путёвок, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 мая представитель центра.

«Сезон начнётся со смены «Горнист» с 1 по 21 июня – она предназначена для детей 11-13 лет и будет посвящена развитию лидерских качеств и социальной активности. С 24 июня по 14 июля параллельно пройдут три смены. Первая – экономико-политико-правовая «Ньюландия» для ребят 14-17 лет в виде модели государства, которая проводится совместно с Центром инноваций и поддержки предпринимательства. Вторая – «Заголовок» для подростков 13-17 лет, который познакомит с основами современной журналистики. Третья – палаточная военно-патриотическая «Разведка», рассчитанная на детей от 11 до 16 лет», – рассказал собеседник агентства.

С 17 июля по 6 августа пройдёт смена художественно-эстетической направленности «Камертон» для подростков 12-17 лет и культурологическая смена «Солнечный круг» – для 11-16 лет. Завершат сезон с 9 по 29 августа смена актива старшеклассников «Искры» (14-17 лет).

Лагерь «Парус» стоит в 40 километрах от Читы, огорожен по периметру и круглосуточно охраняется. Дети живут в отапливаемых корпусах, есть душевые кабины с горячей водой, библиотека, крытая сцена, конференц-зал, палаточный лагерь и спортивная площадка. В лагере организовано 5-разовое питание.

Стоимость родительской доплаты за путёвку составляет 21,9 тысячи рублей, возможна рассрочка. На покупку второй путёвки за сезон действует скидка 15%, при одновременной покупке трёх и более путёвок организациями – от 3% до 15%.

Больше информации – по телефону 211-906 и на сайте.

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Рассрочка предоставляется центром "Искра" без использования банковских продуктов.