Лёгкие туники, накидки из вискозы и парео к пляжному сезону представила «Белатрис» в Чите

Отдел женской одежды «Белатрис» представил сезонные новинки для пляжного гардероба: лёгкие туники, накидки и парео из дышащих тканей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 мая представитель магазина.

«Чем ближе лето, тем чаще в голове возникают образы: лето, пляж, купальник, а что накинуть сверху — не ясно. На жаркую погоду мы подготовили тонкие марлевые туники с цветочными и растительными мотивами, накидки из невесомых дышащих тканей, комплекты гармоничных расцветок. Примерить их и ощутить эту лёгкость стоит каждой», — рассказал собеседник агентства.

Для эффектного и нарядного образа можно выбрать тунику из изящного кружева, а лёгкие шифоновые парео можно носить на бёдрах или повязать на манер летнего сарафана. Они представлены и в ярких, и в спокойных оттенках, поэтому их несложно подобрать к купальнику и другой летней одежде.