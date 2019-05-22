Ручных медведей-канатоходцев и человека-скалу (6+) привезёт в Читу московский цирк-шапито

Большой столичный цирк-шапито «Анастасия» (6+) с 1 по 23 июня представит читинцам международную программу с ручными медведями-канатоходцами, человеком-скалой и огненным шоу, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 мая представитель цирка.

«Мы приглашаем читинцев незабываемо провести время в летние каникулы. Купол цирка расположен на Площади революции. На арене появятся грациозные воздушные гимнасты, смелые каскадёры и шоу-балет международного класса, а также дрессированные кошки, собаки и «Медведи-шоу» с неожиданными и красочными трюками. Это невозможно достоверно описать словами, лучше – один раз увидеть наше будоражащее экстремальное шоу. Продолжительность – 2,5 часа в двух отделениях с антрактом», – рассказал собеседник агентства.

Гастроли пройдут в Чите с 1 по 23 июня. Предварительная продажа билетов открыта в филармонии и кассе цирка на Площади революции, действует акция «2+1».

«Всего мы проведём на арене цирка 14 шоу. Приглашаем читинцев за семейным отдыхом и незабываемыми эмоциями. Количество мест ограничено», – добавил организатор шоу.

Подробности по телефонам: 35-85-40, 8-914-601-51-14.