Изучать английский с помощью актёрской игры смогут дети 7-11 лет в языковом лагере в Чите

Школа иностранных языков «Дипломат» разработала творческие варианты отдыха для детей 7-11 лет, которые смогут в лёгкой форме изучать английский и одновременно развлекаться. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 мая сообщил представитель лагеря.

«Дипломат» работает на основании разрешений Роспотребнадзора и Министерства образования, которые необходимы для законного осуществления деятельности.

«Языковой театр» – авторская программа для обучения детей 7-11 лет свободно говорить на английском. Ребята узнают азы театрального искусства, будут учиться внятно петь на английском, громко и эмоционально говорить, передавая интонации и чувства, характерные для своих персонажей. Смена включает также встречи с носителями языка, кулинарные и творческие мастер-классы, викторины, походы в кино, экскурсии и игры на английском. Стоимость составит 17 375 рублей, а при оплате до 29 числа записать ребёнка можно со скидкой 2 тысячи рублей», – рассказал собеседник агентства.

Если нет возможности отправить ребёнка в городской лагерь на целый день, «Дипломат» предлагает бюджетный вариант – досуговая языковая площадка для детей 9-11 лет. Ребята будут заниматься английским в лёгкой интересной форме, поучаствуют в художественных мастер-классах, будут петь и играть, посетят городские мероприятия.

Языковой лагерь дневного пребывания будет работать с 3 по 23 июня на Профсоюзной, 17, каждый день с 9.00 до 15.00, а досуговые смены – с 3 по 14 июня: по будням с 10.00 до 13.00 часов на Шилова, 29. Стоимость – 5 750 рублей.

Подробности – здесь. Записаться можно по телефонам: 24-54-55, 8-924-277-2772, 8-924-022-4222 или в форме ниже.

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