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Диваны из бархатистых тканей и под кожу со скидкой до 30% распродаст «Мебель Плюс» в Чите

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Сеть салонов «Мебель Плюс» в Чите продолжит распродажу диванов из мягких бархатистых тканей и под кожу со скидками до 30%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 мая представитель сети.

«По акции диван-книжка обойдётся всего от 9,9 тысячи рублей, большой угловой с одним креслом – от 19,9 тысячи, а с двумя креслами – от 25,5 тысячи. Недорогая и качественная мебель сейчас стала ещё дешевле. До 31 мая скидки действуют на классические, угловые диваны, а также на комплекты мягкой мебели. Если покупатель не найдёт для себя подходящую модель в наличии, мы изготовим её под заказ – по индивидуальным размерам в нужном цвете», – рассказал собеседник агентства.

В магазинах сети можно подобрать мягкую мебель для современного и классического интерьера. Диваны оборудованы различными механизмами, которые за пару движений раскладываются в полноценное спальное место. Также в салонах «Мебель Плюс» большой выбор корпусной мебели: кухни, шкафы, спальни, комоды и компьютерные столы.

«К нашим менеджерам можно прийти даже с картинкой из интернета. Они быстро рассчитают стоимость, а мастера подберут материалы и изготовят понравившуюся модель, которая идеально впишется в интерьер», – добавил представитель сети.

Больше информации об ассортименте и ценах – в социальной сети «ВКонтакте».

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Мебель плюс, ул. Шилова, 35 (ТЦ «Авангард»)
  • 8 914 136 5209

ИП Масиралиев Маматемир Маметович, ОГРНИП: 306753633300140 от 29 ноября 2006 г.

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