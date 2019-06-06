Снижение цены на Honor 10 продлится в «Цифрограде» в Забайкалье до 28 июля

Сеть салонов связи «Цифроград» запустила акцию по снижению цены на смартфоны Нonor 10, которая продлится с 4 июня по 28 июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 июня представитель сети.

«Honor 10 64 GB будет стоить 21 990 рублей вместо 24 990, а Honor 10 128 GB обойдётся в 24 990 рублей вместо 27 990. У телефонов этой модели две основные камеры с разрешением 16 и 24 мегапикселей с «умным» автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера с разрешением 24 мегапикселя оснащена фиксированным фокусом. Искусственный интеллект смартфона при фотографировании автоматически распознаёт до 13 различных сцен, подбирает нужные параметры и помогает создавать профессиональные кадры», – рассказал собеседник агентства.

Для настоящих геймеров в телефонах этой модели есть специальный игровой режим, который блокирует входящие вызовы и сообщения во время игры. Чтобы к телефону имел доступ только владелец, разблокировать его можно по отпечатку пальца или с помощью распознавания лица. Мощный аккумулятор рассчитан на 160 часов беспрерывного прослушивания музыки, 23 часа телефонных разговоров и 5,5 часов игр.

«В «Цифрограде» жители Забайкалья всегда найдут не только смартфоны этой модели, но и множество других качественных телефонов и аксессуаров. Квалифицированные продавцы помогут определиться с выбором, проконсультируют о возможном продлении гарантии на два года», – добавил представитель сети.

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Недавно центр мобильной электроники «Цифроград» вошёл в группу компаний «Мобиком.ру»