Снижение цены на Honor 10 продлится в «Цифрограде» в Забайкалье до 28 июля

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
07 МАЯ 2020
Неизвестные одновременно подожгли лес в районе Молоковки и Высокогорья - Гурулёв
Центр по коронавирусу назвал 3 причины легального выхода из дома в Чите без пропуска 11
Босоножки, сандалии, мокасины для детей и взрослых поступили в «Обувной каскад» в Чите
Минздрав края объяснил отказ в госпитализации онкобольных нехваткой мест в обсерваторе 16
Изолированные в наркодиспансере Читы пациенты пожаловались на грязную водопроводную воду 13
Магазин «Домолюкс» запустил акцию с пледами из велсофт-жаккарда за 750 р. в Чите
Автошколы Забайкалья попросили возобновить занятия из-за катастрофического положения 13
Власти Забайкалья опубликовали инструкцию для получения выплат за детей 3-7 лет 11
Погрузка выросла на 6,3% на Забайкальской железной дороге в апреле
Посуда, зоотовары, книги, продукты и автоэлектроника поступили в ТРЦ «Фортуна» в Чите
Военные отреставрировали памятник танку Т-34 в Борзе 4
Бизнесменов попросили высказаться по требованиям к складам с алкоголем в Забайкалье 5
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 млн руб. ради вывода с биржи виртуальных денег 22
Особо охраняемую территорию «Кулинда» создали на месте находки динозавра в Забайкалье 4
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Два крупных лесных пожара потушили в Читинском районе, очаг у Молоковки локализован 3
Полиция задержала читинку с сожителем на месте лесного пожара за Сосновым Бором 26
Пожар произошёл в 2 км от Дарасуна из-за обрыва линии электропередачи 11
Уголовное дело возбуждено в отношении владельца «Айпары» Алиева в Чите 38
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 63
Персональный парад устроили 95-летнему ветерану ВОВ в Забайкалье, несмотря на самоизоляцию 28
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 54
Второй моногоспиталь под коронавирус готовят в Чите на базе инфекционки 24
Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 21
Улицу Красной Звезды в Чите частично перекроют для замены теплосетей 15
Президент поручил найти деньги на дамбы для защиты Читы от паводков 35
Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров 38
Коронавирус
262+8ЗАРАЖЕНИЙ
12°НОЧЬ 7°
USD73.97EUR80.06

Снижение цены на Honor 10 продлится в «Цифрограде» в Забайкалье до 28 июля

,

Сеть салонов связи «Цифроград» запустила акцию по снижению цены на смартфоны Нonor 10, которая продлится с 4 июня по 28 июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 июня представитель сети.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

«Honor 10 64 GB будет стоить 21 990 рублей вместо 24 990, а Honor 10 128 GB обойдётся в 24 990 рублей вместо 27 990. У телефонов этой модели две основные камеры с разрешением 16 и 24 мегапикселей с «умным» автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера с разрешением 24 мегапикселя оснащена фиксированным фокусом. Искусственный интеллект смартфона при фотографировании автоматически распознаёт до 13 различных сцен, подбирает нужные параметры и помогает создавать профессиональные кадры», – рассказал собеседник агентства.

Для настоящих геймеров в телефонах этой модели есть специальный игровой режим, который блокирует входящие вызовы и сообщения во время игры. Чтобы к телефону имел доступ только владелец, разблокировать его можно по отпечатку пальца или с помощью распознавания лица. Мощный аккумулятор рассчитан на 160 часов беспрерывного прослушивания музыки, 23 часа телефонных разговоров и 5,5 часов игр.

«В «Цифрограде» жители Забайкалья всегда найдут не только смартфоны этой модели, но и множество других качественных телефонов и аксессуаров. Квалифицированные продавцы помогут определиться с выбором, проконсультируют о возможном продлении гарантии на два года», – добавил представитель сети.

Следить за акциями и новинками можно в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Недавно центр мобильной электроники «Цифроград» вошёл в группу компаний «Мобиком.ру».
 
Цифроград, Мобиком, г. Шилка, ул. Ленина, 78
  • 8 914 800 1372
НазадВперёд
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 10102

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 9910

Роспотребнадзор подготовил три этапа снятия режима самоизоляции 9596

Жителей Угдана эвакуировали из-за сильного пожара — на тушении работает самолёт Бе-200 7472

Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 6488

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81

Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62

Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    ОБЪЯВЛЕНИЯ
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    РАБОТА
    Заявка на обратный звонок

    Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

    *В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

    Отправить

    Информация

    Социальные сети

    Блоги

    Ссылки

    Подписка

    Юридическая поддержка

    • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
    • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
    • 18+