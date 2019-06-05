Призовые киловатт-часы разыграет «Читаэнергосбыт» среди установивших мобильное приложение

Компания «Читаэнергосбыт» разыграет 50, 70 и 100 призовых киловатт-часов среди забайкальцев, которые установят и будут использовать мобильное приложение, сообщили ИА «Чита.Ру» 5 июня в пресс-службе компании.

Мобильное приложение «Читаэнергосбыт» (3+) даёт возможность быстро, без очередей и звонков оператору, передавать показания приборов учёта, оплачивать электроэнергию и управлять своим лицевым счётом. Для тех, кто с 1 июня по 31 июля установит на телефоне приложение, передаст показания и совершит платёж, разыграют бесплатные киловатт-часы, которые будут зачислены на лицевой счёт.

«Из участников акции с помощью генератора случайных чисел определятся 100 победителей. Количество подарочных киловатт-часов также будет определено с помощью генератора случайных чисел», – говорится в сообщении.

Итоги акции подведут в августе. Номера лицевых счетов победителей будут опубликованы на сайте «Читаэнергосбыт».

Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы

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