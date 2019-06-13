Более 10 тысяч должников за тепло и горячую воду в Забайкалье не смогут выехать за границу

В производстве у службы судебных приставов находится 10 274 исполнительных листа на общую сумму 135 миллионов 660 тысяч рублей в отношении должников компании «ТГК-14» за тепло и горячую воду, которым может быть закрыт въезд за границу, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе компании.

«Задолженность только жителей Читы перед ТГК-14 составляет более 259 миллионов рублей. Ограничение выезда за пределы Российской Федерации является действенной мерой для должников. В соответствии с законодательством такие ограничения вынесли гражданам, чья сумма долга превышает 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В начавшийся сезон отпусков ресурсоснабжающая организация призвала жителей Забайкалья не рисковать своим отдыхом и оплатить имеющуюся задолженность.

«Хотелось бы напомнить нашим клиентам, «забывающим» оплачивать счета, что, с учётом единой базы должников, имеющейся в распоряжении службы судебных приставов, выезд за рубеж может быть ограничен из любого города страны», – приводятся в сообщении слова директора филиала «Читинский теплоэнергосбыт» Светланы Бурцевой.

Оплатить задолженность можно с помощью мобильного приложения «ТГК-14» (6+). Оно доступно для iPhone и смартфонов на Android в сервисах Google Play и App Store.