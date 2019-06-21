Сертификаты на оплату тепла и горячей воды получат победители акции от ТГК-14
Сертификаты на 10 тысяч рублей для оплаты за горячую воду и тепло подарит компания «ТГК-14» победителям акции «Тепло семейного очага», сообщили ИА «Чита.Ру» 21 июня в пресс-службе компании.
«Потребители, которые оплатят авансом услуги компании за июнь, июль, август и сентябрь до 25 июня, смогут выиграть «тёплый» сертификат на оплату услуг компании. Напоминаем, что самый быстрый и удобный способ оплаты — мобильное приложение ТГК-14 (6+)», – говорится в сообщении.
Итоги подведут с помощью программы случайной выборки. Награждение пройдёт 8 июля – в День семьи, любви и верности. Количество призов ограничено.
Подробную информацию можно получить по телефону: 214-114.
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