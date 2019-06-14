Клиенты Yota получат кешбэк за покупки через приложение

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Оператор мобильной связи Yota запустил новый раздел в приложении для смартфона (6+), и теперь пользователи могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы на счёт своего мобильного телефона, сообщили ИА «Чита.Ру» 14 июня в пресс-службе оператора.

Теперь клиентам Yota доступны покупки и кешбэк у более чем 30 компаний-партнёров, в том числе Ponominalu – 3%, «Спортмастер» – 4%, «Связной» – 4%, Yves Rocher – 10%, «Л’Этуаль» – 5%, Aviasales – 1%, «Лабиринт» – 5%. Для получения возврата нужно в разделе «Покупки» перейти на сайт магазина или сервиса, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнёром клиент получит на счёт от 1 до 12% от суммы покупки. Срок возврата варьируется от 1 до 90 дней.

«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнёров с интересными для наших пользователей товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить на оплату услуг связи дома или в роуминге», – приводится в сообщении комментарий директора направления «Смартфон» Yota Артемия Пономарёва.

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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