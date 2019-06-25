Дети побывают в Амодово и получат 40 ч. английского на летней программе London Express

Участники третьей смены летней языковой программы школы London Express побывают в зоопитомнике Амодово, на стоянке древнего человека и поучаствуют в 40-часовом интенсиве по английскому языку, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 июня представитель школы.

«Каждая смена Genius Camp Discoveries – это микс из интересных экскурсий, полезных занятий, новых знаний, впечатлений и эмоций. Всего за две недели мы успеем пообщаться с животными в зоопитомнике Амодово, изучить стоянку древнего человека, научимся рисовать на мастер-классе по живописи и попробуем приготовить национальные блюда разных стран», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в программу входят 40 часов интенсивов по английскому языку от преподавателей London Express. Дети будут находиться в лагере по будням с 9.00 до 17.00, предусмотрено двухразовое горячее питание.

«У нас будет интересно всем ребятам от 8 до 14 лет. Ближайшая третья смена пройдёт с 29 июля по 9 августа. А для тех, кто не успеет на неё, мы проведём ещё одну в августе. Забронировать путёвку и узнать больше о программе можно по телефонам: 8-929-486-6666 и 8-924-473-9666», – добавил представитель школы.

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London Express, ул. Бутина, 78 (вход с ул. Кочеткова)

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