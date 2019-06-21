Новый флагманский смартфон Honor 20 с 4 камерами появился в «Цифрограде» в Чите

Центр мобильной электроники «Цифроград», входящий в группу компаний «Мобиком.ру», запустил продажи нового флагманского смартфона Honor 20 от китайской компании Huawei с безрамочным экраном и сразу четырьмя камерами для разных типов съёмки по цене 27 990 рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 июня представитель сети.

«Недавно представленный Honor 20 – это новый флагман от всемирно известной китайской компании который сочетает в себе всё, что сегодня нужно пользователю. Система из четырёх камер позволяет делать не только высококачественные фотографии на основной модуль в 48 мегапикселей, но и снимки с размытым фоном, широким углом, а также макрофото», – рассказал собеседник агентства.

Для плавной и быстрой работы в смартфон установили энергоэффективный процессор Kirin 980 с двойным нейросетевым модулем, а 128 гигабайт дополнительной памяти помогут сохранить все фото, видео, игры и приложения. Устройство оснащено ёмким аккумулятором на 3 750 миллиампер-часов, который можно зарядить всего за 30 минут с помощью системы быстрой зарядки.

«Новый флагман однозначно станет одним из лучших предложений на рынке смартфонов. Функциональность и производительность за относительно невысокую цену делают модель серьёзным конкурентом, которая, благодаря своим возможностям, подойдёт и обычным пользователям, и тем, кто интересуется новинками мобильной техники», – добавил представитель «Цифрограда».

«Одноклассниках». Недавно центр мобильной электроники «Цифроград» вошёл в группу компаний «Мобиком.ру» . Следить за акциями и новинками можно во «ВКонтакте»