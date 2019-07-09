Учебники и рабочие тетради для 1-11 классов поступили в сеть «Ваша книга» в Чите

Учебники и рабочие тетради для учеников 1-11 классов, литература, канцелярские и школьные товары поступили к новому учебному году в торговую сеть «Ваша книга», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 9 июля представитель сети.

«Мы предлагаем своим покупателям учебники, рабочие тетради и другие учебные материалы для практически всех действующих в Забайкалье образовательных программ: «Школа России», Бунеева, Виноградова, Занкова, Эльконина-Давыдова, «Перспективная», «Гармония» и «Перспектива». В наличии есть материалы для подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ)», – рассказал собеседник агентства.

В магазинах сети «Ваша книга» можно приобрести детскую, художественную и научно-познавательную литературу; школьные рюкзаки; тетради, ручки, карандаши, товары для творчества, игрушки и многое другое, что необходимо детям, школьникам и студентам.

«Также мы принимаем коллективные заявки на учебники и рабочие тетради от детских садов, школ и родительских комитетов. Оставить заявку можно по телефону 8-914-526-70-71 или в нашем оптовом отделе: Чита, Ангарская, 17, 2 этаж, офис 3», – добавил представитель сети.