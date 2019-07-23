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«Ваша книга» в Чите обновила ассортимент канцтоваров, учебников и рабочих тетрадей

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Торговая сеть «Ваша книга» к наступающему учебному году обновила ассортимент школьных, канцелярских товаров, учебников и рабочих тетрадей с 1 по 11 класс для всех действующих в Забайкалье образовательных программ, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 июля представитель сети.

«Многие забайкальцы знают, что именно в наших магазинах наверняка можно найти необходимые учебники и рабочие тетради, даже если в других местах их нет в наличии. Мы предлагаем учебные материалы для программ «Школа России», Бунеева, Виноградова, Занкова, Эльконина-Давыдова, «Перспективная», «Гармония» и «Перспектива», а также пособия для подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ), соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту», – рассказал собеседник агентства.

Также к новому учебному году в торговой сети «Ваша книга» обновился ассортимент художественной, школьной, научно-познавательной, детской литературы и всего, что нужно для учёбы. Например, в любом из магазинов сети можно приобрести рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, линейки, пеналы, дневники, краски, другие канцтовары и аксессуары для творчества.

Торговая сеть «Ваша книга» принимает коллективные заявки на покупку учебников и рабочих тетрадей от детских садов, школ и родительских комитетов по телефону 8-914-526-70-71 и в оптовом отделе на Ангарской, 17, 2 этаж, офис 2.
Больше информации об ассортименте магазинов «Ваша книга» — в Instagram.
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Ваша книга, ООО «Библиотечный коллектор», ул. Ангарская, 17
  • 8 (3022) 210-911
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