ЗИП: Продолжаем набор студентов на бюджетные места в Чите на базе 11 классов

Забайкальский институт предпринимательства продолжает набор студентов на бюджетные места по программам среднего профессионального образования на базе 11 классов на предстоящий учебный год. Об этом 9 июля ИА «Чита.Ру» сообщил представитель вуза.

«Мы принимаем абитуриентов на базе 9 и 11 классов по программам среднего профессионального образования. Программы высшего образования представлены восьми направлениями бакалавриата и 2 специальностями. Места на бюджетной основе предоставляются по специальности «Технология продукции общественного питания» для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения», — рассказал собеседник агентства.

По остальным специальностям и направлениям образовательные услуги осуществляются по демократичной стоимости с индивидуальным подходом к каждому абитуриенту. Действует система скидок на оплату по восьми категориям. Например, категория «Университет» предполагает снижение оплаты за обучение на 20% от годовой стоимости для выпускников Забайкальского института предпринимательства, поступающих для дальнейшего обучения по программам высшего образования.

Всех своих студентов ЗИП обеспечивает общежитием.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по адресу: Ленинградская, 16. При подаче документов абитуриентов проконсультируют по всем возникающим вопросам, расскажут о специальностях, сроках обучения, ценах и преимуществах получения образования в этом учебном заведении.

Забайкальский институт предпринимательства, ул. Ленинградская, 16