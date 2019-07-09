ЗИП: Продолжаем набор студентов на бюджетные места в Чите на базе 11 классов
Забайкальский институт предпринимательства продолжает набор студентов на бюджетные места по программам среднего профессионального образования на базе 11 классов на предстоящий учебный год. Об этом 9 июля ИА «Чита.Ру» сообщил представитель вуза.
«Мы принимаем абитуриентов на базе 9 и 11 классов по программам среднего профессионального образования. Программы высшего образования представлены восьми направлениями бакалавриата и 2 специальностями. Места на бюджетной основе предоставляются по специальности «Технология продукции общественного питания» для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения», — рассказал собеседник агентства.
По остальным специальностям и направлениям образовательные услуги осуществляются по демократичной стоимости с индивидуальным подходом к каждому абитуриенту. Действует система скидок на оплату по восьми категориям. Например, категория «Университет» предполагает снижение оплаты за обучение на 20% от годовой стоимости для выпускников Забайкальского института предпринимательства, поступающих для дальнейшего обучения по программам высшего образования.
Всех своих студентов ЗИП обеспечивает общежитием.
Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по адресу: Ленинградская, 16. При подаче документов абитуриентов проконсультируют по всем возникающим вопросам, расскажут о специальностях, сроках обучения, ценах и преимуществах получения образования в этом учебном заведении.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Общественница Валентина Дымченко получила «Звезду Дальнего Востока» от Трутнева 88
Депутаты Забайкалья согласились дать льготы на тепло религиозным организациям 56
«Неважно, сколько — работают достойно»: Томских отказался обсуждать зарплаты учителей 39
Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 39
Осипов поручил решить топливный кризис в Ононском районе 35