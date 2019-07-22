Greenway в Чите: Поможем построить бизнес, используя экопродукцию для дома и семьи
Новый региональный центр продаж экологически чистой продукции для дома и семьи и возможностью построить доходный бизнес Greenway открылся в Чите в торговом центре «Богилья», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июля официальный представитель компании Ольга Литвинцева.
«Что может быть проще, чем пользоваться здоровой продукцией для всей семьи и при этом иметь дополнительный доход? Я бесплатно обучаю всех желающих, как строить действительно успешную модель бизнеса, одновременно создавая безопасное экологичное пространство вокруг себя. Наша продукция — это экотовары для стирки и уборки, кардинально отличающиеся от бытовой химии и основанные на нанотехнологиях, а также целые программы здоровья, косметика, чаи, биологически активные добавки и многое другое», — рассказала Ольга Литвинцева.
Бизнес не потребует лишних вложений на аренду помещения и доставку товара. На базе центра можно проводить встречи и презентации. Склад с продукцией находится здесь же.
«При достижении определённого уровня компания дарит своим партнёрам путешествия и автомобили, например, Mersedes Benz», — добавила Ольга Литвинцева.
Подробности в Instagram.
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