Hilding Anders в Чите: Хотите высыпаться – участвуйте в распродаже со скидками до 70%

Распродажа матрасов, кроватей, диванов и различных аксессуаров для сна будет идти в фирменном салоне умных спальных систем Hilding Anders до 31 июля включительно, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июля представитель салона.

«Этот шанс упускать нельзя, ведь такие большие скидки в Hilding Anders бывают очень редко. Когда ещё можно купить удобный анатомический матрас, который подарит по-настоящему расслабляющий сон, меньше, чем за полцены? Или получить полностью новый опыт сна на трансформируемом спальном месте Expanded со скидкой 50%? Главное – успеть сделать все необходимые покупки до конца этого месяца», – рассказал собеседник агентства.

Многофункциональное основание для спального места Expanded даёт возможность не просто принять наиболее удобное положение для сна, чтения или просмотра телевизора, но и расслабиться, воспользовавшись функцией бесшумного массажа. Также скидки действуют на классические кровати, диваны с анатомическими матрасами, охлаждающие одеяла, анатомические подушки и другие аксессуары. Сборка и доставка крупногабаритных товаров для покупателей Hilding Anders бесплатна.

«Поскольку почти весь ассортимент у нас есть в наличии, мы можем доставить покупки в этот же или на следующий день, чтобы вы начали спать в комфорте как можно быстрее», – добавил представитель салона.

Hilding Anders — один из крупнейших в Европе и Азии концернов по производству и продаже матрасов и товаров для сна. Компания работает на рынке уже более 80 лет и разрабатывает свои продукты, опираясь на работу собственной лаборатории изучения сна SleepLab в Швейцарии. Благодаря этому достигается очень высокое качество продукции, на которую производитель предлагает гарантию до 35 лет.