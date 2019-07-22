Hilding Anders в Чите: Хотите высыпаться – участвуйте в распродаже со скидками до 70%
Распродажа матрасов, кроватей, диванов и различных аксессуаров для сна будет идти в фирменном салоне умных спальных систем Hilding Anders до 31 июля включительно, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июля представитель салона.
«Этот шанс упускать нельзя, ведь такие большие скидки в Hilding Anders бывают очень редко. Когда ещё можно купить удобный анатомический матрас, который подарит по-настоящему расслабляющий сон, меньше, чем за полцены? Или получить полностью новый опыт сна на трансформируемом спальном месте Expanded со скидкой 50%? Главное – успеть сделать все необходимые покупки до конца этого месяца», – рассказал собеседник агентства.
Многофункциональное основание для спального места Expanded даёт возможность не просто принять наиболее удобное положение для сна, чтения или просмотра телевизора, но и расслабиться, воспользовавшись функцией бесшумного массажа. Также скидки действуют на классические кровати, диваны с анатомическими матрасами, охлаждающие одеяла, анатомические подушки и другие аксессуары. Сборка и доставка крупногабаритных товаров для покупателей Hilding Anders бесплатна.
«Поскольку почти весь ассортимент у нас есть в наличии, мы можем доставить покупки в этот же или на следующий день, чтобы вы начали спать в комфорте как можно быстрее», – добавил представитель салона.
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