Оператор Yota добавил безлимитный интернет в тариф для планшета

Мобильный оператор Yota добавил в линейку тарифов для планшета безлимитный пакет интернета. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц, сообщили ИА «Чита.Ру» 18 июля в пресс-службе оператора.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайтов. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Курганской области стоимость безлимита составит 200 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 550 рублей, а на Камчатке – 700 рублей в месяц», – приводятся в сообщении слова директора направления «Планшет-Модем» Александра Капралова.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитный интернет для определённых приложений.

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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