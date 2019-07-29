Детские сады «Радуга» в районе вокзала и СибВО в Чите наберут детей от 1,5 до 7 лет

Детские сады частного образовательного учреждения «Радуга» на Серова, 29, и Матвеева, 12, к новому сезону начали набор детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 июля представитель учреждения.

«Радуга» в 2019 году вошла в список тысячи лучших детских садов России, что не просто почётно, но и очень престижно для такого небольшого города, как Чита. Мы работаем по программе «Детство», что гарантирует всестороннее развитие ребёнка – от получения базовых знаний об окружающем мире и освоения бытовых навыков до подготовки к будущему обучению в школе. И сейчас, в преддверии нового учебного года, читинцы могут записать своего ребёнка к нам», – рассказал собеседник агентства.

С детьми в детском саду работают опытные педагоги, преподаватели музыки, физической культуры и другие специалисты. Кроме того, прямо в «Радуге» ребёнок может посещать кружки и секции: футбол, хореографию и иностранные языки.

«У нас созданы все условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно: есть яркие развивающие игрушки, удобная мебель, разнообразный спортивный инвентарь, собственная закрытая площадка для прогулок и пятиразовое питание. А поскольку детский сад лицензирован, у детей и родителей есть право на получение субсидии от министерства образования края и комитета образования города», – добавил представитель «Радуги».

Записать ребёнка в сад на Матвеева можно по телефону 8-914-523-88-41, на Серова – 8-914-350-10-20.