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Частная школа-гимназия «Радуга» наберёт учеников в 5-11 классы на новый учебный год в Чите

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Частное образовательное учреждение «Гимназия «Радуга» на Смоленской, 22, строение 1, к новому учебному году наберёт детей в 5-11 классы. При этом в 10 и 11 классы детей набирают впервые, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель гимназии.

«Главное, что отличает гимназию – это усиленное изучение гуманитарных дисциплин, особенно английского, китайского языков, и небольшие классы, где учитель может уделить каждому ученику достаточно внимания. В учреждении есть всё, что нужно для получения качественного образования: оснащённые компьютерами и учебным оборудованием классы, своя библиотека и конференц-зал, а уроки ведут опытные педагоги», – рассказал собеседник агентства.

Дети проводят в школе полный день с 8.00 до 18.00. В это время входят не только уроки, но и подготовка домашнего задания, пятиразовое питание, языковые факультативы, занятия по вокалу, спорту, хореографии, театральному искусству, а также курсы подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам по индивидуальному плану для учеников 9-11 классов. Последние являются неотъемлемой частью образовательной программы, поэтому старшеклассникам не нужно дополнительно заниматься с репетиторами.

Ранее «Чита.Ру» уже писало и показывало, в каких условиях получают знания ученики «Радуги».

Записать ребёнка на обучение можно по телефону 8-914-523-8841 или в самой гимназии на Смоленской, 22.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Радуга, частное образовательное учреждение, ул. Смоленская, 22, стр. 1
  • 8 914 523 8841

Лицензия на образовательную деятельность 75Л02 № 0000687 от 30.06.2016 г.

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