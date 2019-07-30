Пансионат «Забота» для временного и постоянного проживания пожилых людей откроется в Чите

Новый частный пансионат для временного и постоянного проживания пожилых людей откроет в микрорайоне Светлый под Читой центр социального обслуживания «Забота», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 июля представитель центра.

«Будущий пансионат расположен в тихом лесном районе с чистым воздухом, где никто не будет мешать нашим гостям. В распоряжении постояльцев – просторный благоустроенный коттедж с общей кухней и уютными комнатами на трёх человек. В каждой комнате стоят кровати, индивидуальные тумбочки для личных вещей, шкаф для одежды и телевизор – то есть всё необходимое для комфортной жизни», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в учреждении организуют питание, досуг и постоянное наблюдение за постояльцами – за состоянием здоровья будут круглосуточно следить сиделки. Навещать родственников в пансионате можно в любое время.

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