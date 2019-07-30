Детский конкурс красоты и талантов с главным призом в 30 т.р. пройдёт 31 августа в Чите

Торговый центр «Новосити» совместно с медиашколой «Кеды» 31 августа проведёт детский конкурс красоты и талантов (3+), победитель которого получит 30 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 июля представитель «Новосити».

«В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 3 до 15 лет. Каждому из них нужно будет подготовить творческий номер, который бы продемонстрировал талант ребёнка. Каким он будет, решать только участникам. Сейчас мы прорабатываем концепцию мероприятия. Хотим, чтобы каждый участник почувствовал себя звездой», — рассказал собеседник агентства.

В этот день также пройдут конкурсы для мам, пап и бабушек, показ мод. Узнать все подробности и подать заявку на участие можно по телефону: 50-01-51.

Партнёрами мероприятия выступили магазины детской стильной одежды «Мажорик», New man young и New man classic, банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба», общественное объединение «Поехали», детский центр «До 16 и старше», модельное агентство «Golden Youth».

Загрузка…