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Студия китайского языка начала набор детей от 9 лет и взрослых на новый учебный год в Чите

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Студия китайского языка на Чкалова, 124, в Чите запустила набор детей от 9 лет и взрослых на обучение языку с нуля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель студии.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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«Наша программа, помимо лексики, грамматики и иероглифики, делает акцент на аудировании и просмотре видеоматериалов, чтобы ученики не только пополняли словарный запас и учились читать, но и могли свободно понимать и говорить на китайском. А чтобы закрепить навыки устной речи, мы по несколько раз в год выезжаем в Китай на языковую практику», – рассказал собеседник агентства.

Ещё одна особенность обучения в студии китайского языка – это параллельное изучение истории, традиций и жизни Китая. Поэтому уроки становятся более интересными, живыми и познавательными, и дети охотнее осваивают язык.

«Таким образом даже 9-10-летние ребята уже за первый год обучения могут освоить язык на минимальном базовом уровне. Занятия проходят с утра и с обеда, стоимость одного 60-минутного урока – 550 рублей. А абонемент на восемь занятий будет стоить 4,4 тысячи рублей», – добавил представитель студии.

Запись на обучение ведётся по телефону 8-914-467-18-16 и в форме внизу. Занятия будут проходить в центре города по адресу: Чкалова, 124 («Доходный дом»), кабинет 102, вход со стороны улицы Ленинградской.

 
Студия китайского языка, ул. Чкалова, 124, каб. 102
  • 8 914 467 1816

ИП Козлова Анна Александровна. ОГРНИП 318753600027418. Вид деятельности — дополнительное образование детей и взрослых.

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