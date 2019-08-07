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Бельгийские ковры из вискозы, циновки и дорожки поступили в магазин «Ковры» в Чите

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Новая коллекция бельгийских ковров из вискозы, стильных циновок и дорожек с яркими принтами поступила в магазин «Ковры» на Бабушкина, 108, в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель магазина.

«В новом поступлении мы собрали наиболее интересные и необычные напольные покрытия, которые помогут разнообразить интерьер и сделать дом более уютным. Так, у нас появились новые модели бельгийских ковров Genova с рельефными узорами, способные, подобно шёлковым коврам, менять свой оттенок и «играть» на свету. Другая новинка – это безворсовые циновки, которые могут стать более современной и практичной альтернативой традиционным коврам», – рассказал собеседник агентства.

Также в магазине теперь можно приобрести ещё больше белорусских, молдавских, турецких ковров и дорожек с отпечатанными рисунками шириной от 70 сантиметров до 4 метров. В том числе, в наличии есть дорожки с детскими рисунками, цветами и геометрическими узорами.

Помимо этого, магазин «Ковры» предлагает своим покупателям самые разные ковры, ковровые изделия, циновки, ковролин и другие напольные покрытия. Полный ассортимент размещён на сайте kover75.ru. Края всех метражных изделий специалисты магазина могут обработать на оверлоке. Действует доставка по Чите и Забайкальскому краю.

 
Ковры, ул. Бабушкина, 108
  • 8 (3022) 35-85-02

ИП Холоденко Елена Юрьевна. ОГРНИП 304753409800527.

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