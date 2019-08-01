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Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития «Забайкалье», сообщил сам Медведев 1 августа на заседании в Чите.

В рамках ТОРа в регионе планируется реализовать 15 инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Сумма инвестиций составит 200 миллиардов рублей. Предполагается, что программа позволит создать более 900 тысяч рабочих мест в крае.

Ключевым инвестиционным проектом станет разработка Удоканского месторождения меди. Благодаря режиму ТОР можно будет ускорить строительство объекта и всей смежной инфраструктуры.

ТОР является одним из механизмов улучшения экономики, которым Забайкалье и Бурятия получили шанс воспользоваться после присоединения к ДФО. На территориях опережающего развития резиденты получают льготные условия для развития бизнеса.

В Забайкалье с помощью ТОР планируется реализовать 18 крупных инвест-проектов, для чего будут созданы условные площадки: «Северное Забайкалье» в районе Удоканского и Апсатского месторождений, «Западное Забайкалье», предусматривающеее освоение Зашуланского, Красночикойского угольных месторождений и лесоперерабатывающих проектов. На востоке и в центре края, в Читинской агломерации и на юге края предполагается в первую очередь развитие агропромышленного производства.

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Хоспидя, щясте та како!

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Ну что господа хорошие готовы пасти баран у хозяина монгола? Ковырять золотишко у хозяина канадца и т.д.?

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Значимость ТОРов оценить может только тот, кто занимается производством,частной деятельностью и т.п. Диванным критикам- нытикам этого не понять. Страдайте дальше, может чего и выстрадаете для себя. Достали неудачники- нытики- бездельники! 

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Че, у вас там на Чайковского не все ещё вокруг Менделя прыгают? Смотрю тебя не взяли, если в сети сидишь, видимо неблагонадежный, или вахтеришь? 

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А комунякам опять не потрафило. И "лидеры" у них - так себе, а тут ещё и движуха без них. Ну как не ныть, не причитать.

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Чего производим то, скрипач? На каких таких промышленных гигантах? Частная деятельность это торговля лесом и распродажа Родины оптом и в розницу. 

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А что вы так на земляков?! В чём они не правы? Абсолютно правы, Несмотря на разговоры и обещания, а в последнее время как из рога изобилия (обещания) Народ как уезжал из забайкалья так и продолжает уезжать, и все кто уехал не скрывают своего счастья. И вот мне вот эта показушная кипучая деятельность претит, Медведев даже приехали, и Владимир Владимирович обещались, а по сути, действительно нужны тарифы, газ и справедливые отчисления с собираемых налогов в пользу края, а не Москвы. Перерегистрация добывающих компаний там где они добывают, а не там где они живут. Таможенные поступления необходимо отчислять краю, а не подчистую выгребать. А то как то все  на мусоре и на деревьях зациклились.

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И в чем же их прелесть? В том, что большая часть земельных ресурсов края это серая зона для ТОР. Может вы нам поясните кто и как будет распоряжаться этими ресурсами, и в какой бюджет иль быть может р/сч будут поступать денежные средства от использования оных ресурсов? Все забавно конечно, но по факту выльется в печаль и удручающую картину. Как говорится: "благими намерениями устлана дорога в ад"

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Я не понял. А нефть то добывать будем?! А айпады собирать?! Газ-то проведут, чтоб дымом не дышать? А троллейбуссы на КСК?!

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Все равно не поймёшь, если даже "нефть добывать будем?! айпады собирать?! Газ проведут, чтоб дымом не дышать? троллейбусы на КСК?!". Это судьба нытиков!)))

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Это твоя судьба. А  90 процентов  "нытиков" уже похохатывают над забайкальскими лузерами кактотаками из прекрасного далёка. 

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В Могойтуе ужо один ТОР построили лет пять назад, до сих пор стоит пустой. Тарифы на электричество снижать не пробовали? Или златоглавая не разрешила думать в этом направлении?

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лучче бы он дал команду штоб собаки не срали на газзонах.

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прям таки 900 000 (девятьсот тысяч!) рабочих мест в Забайкалье?

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Федеральные издания пишут - 9 тысяч. Но у нас выборы на носу можно и приврать.

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 До свидания оставшаяся природа Забайкалья придут "братья" забугорные последнее вывезут, а московия пусть ждет волну "понаехавших"   

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ахаха, серьёзно? в такой момент инвестиции, деньги, купля-продажа? Лучше бы ты * вокруг посмотрел! слов нет

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Путин вроде 25 миллионов рабочих мест обещал, а вместо этого отобрал пенсии. Тут вот 900 тысяч рабочих мест в крае обещают. Кажись кирдык нам.

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Кому кирдык, кому деньга, а нам от этого ни. Я 

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Ликвидационная комиссия приехала для распродажи остатков

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Откуда 900 тысяч, если население края 1 миллион человек?

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Москвичи ломанутся в солнечное Забайкалье жить и работать.

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Родился и попёр работать

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Блин. Сейчас же все Обратно попрутся!а мы и не ждем их.

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Так на братьев из поднебесной расчитывают.

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Заседают,подписывают,обещают.Что ж мы никак никого не опережаем-то до сих пор?Кто нас тормозит?

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Я что-то не совсем понимаю. Если резидент Тора освобождается от налога на землю и на прибыль да ещё и на пять лет! А специалистов для работы в ТОРах везут из-за бугра! То где где тут ПРИБЫЛЬ ДЛЯ РЕГИОНА? 

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