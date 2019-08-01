Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития «Забайкалье», сообщил сам Медведев 1 августа на заседании в Чите.

В рамках ТОРа в регионе планируется реализовать 15 инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Сумма инвестиций составит 200 миллиардов рублей. Предполагается, что программа позволит создать более 900 тысяч рабочих мест в крае.

Ключевым инвестиционным проектом станет разработка Удоканского месторождения меди. Благодаря режиму ТОР можно будет ускорить строительство объекта и всей смежной инфраструктуры.

ТОР является одним из механизмов улучшения экономики, которым Забайкалье и Бурятия получили шанс воспользоваться после присоединения к ДФО. На территориях опережающего развития резиденты получают льготные условия для развития бизнеса. В Забайкалье с помощью ТОР планируется реализовать 18 крупных инвест-проектов, для чего будут созданы условные площадки: «Северное Забайкалье» в районе Удоканского и Апсатского месторождений, «Западное Забайкалье», предусматривающеее освоение Зашуланского, Красночикойского угольных месторождений и лесоперерабатывающих проектов. На востоке и в центре края, в Читинской агломерации и на юге края предполагается в первую очередь развитие агропромышленного производства.