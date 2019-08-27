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Бесплатные тестирования пройдут в языковой школе «Дипломат» в Чите

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Языковая школа «Дипломат» в Чите с 27 августа по 7 сентября проведёт дни открытых дверей, когда участники смогут бесплатно пройти тестирование по иностранным языкам, записаться на пробные занятия и обучение, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 августа представитель школы.

«Начался набор детей и взрослых в группы изучения английского, китайского, корейского, немецкого, французского, японского, итальянского и испанского языков на новый учебный год. В дни открытых дверей мы дарим бесплатные пробные занятия, а каждый записавшийся получит приятный сюрприз. Например, комплект зарубежной литературы для изучения языков на весь учебный курс», – рассказал собеседник агентства.

Для пенсионеров, студентов и желающих изучать сразу несколько языков действуют скидки на весь период обучения. Школа «Дипломат» лицензирована Министерством образования, поэтому ученики могут вернуть 13% от стоимости курса через налоговые вычеты.

Также в школе действуют программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку. Посещать занятия можно в разных районах города – на улицах Шилова, Профсоюзной и на КСК.

Запись на обучение ведётся по телефонам 24-54-55, 8-924-277-2772 и в онлайн-форме.

 
Дипломат, школа иностранных языков, ул. Профсоюзная, 17 (вход гост. Даурия, каб. 202)
  • 8 968 160 5455

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №366 от 29.09.2016.

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