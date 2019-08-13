Yota запустила новое приложение, с помощью которого можно оставлять послания на небе

Фото: https://vc.ru Все новости Забайкалья и города Читы

Yota запустила новое приложение, в котором соединились дополненная реальность и геолокация — Yota Nebo (3+). С его помощью пользователи смогут оставлять на небе стикеры, признания в любви, рекламу, делиться своими мыслями и эмоциями, рассказал корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 августа представитель мобильного оператора.

Все сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, нужно подойти к тому месту, над которым оставлено послание. Приложение уже доступно для установки в AppStore и в Google Play Market.

«Вы замечали, как часто мы смотрим себе под ноги, но как редко — на небо? Мы решили изменить это и дать возможность пользователям взглянуть на небо иначе — как на площадку для общения, признаний, эмоций. В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить всё небо стикерами или написать тысячу раз «обожаю» над домом любимого человека. Можно создать собственный квест или рекламное объявление над магазином или рестораном», — сообщила руководитель проекта Yota Nebo Анна Чернышева.

Помимо этого, в 11 городах (Челябинске, Перми, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Москве, Екатеринбурге, Владивостоке) в Yota Nebo будут размещены 3D-объекты, связанные с городом, в котором они расположены.

Кроме арт-объектов на карте Yota Nebo будут опубликованы отметки от Yota и первого партнёра, сети пиццерий «Додо Пицца». Каждый, кто

разместит стикер рядом с торговыми точками Yota и ресторанами «Додо Пицца», получит специальные бонусы от компаний. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте.